Doble terremoto en Venezuela: el rastro clave que podría localizar a un niño argentino entre los escombros

A siete días de la catástrofe que sacudió a Venezuela , la historia de Lucas Gámez , un nene argentino de 8 años que se encontraba viviendo con sus tíos en la localidad costera de La Guaira , conmueve y mantiene en vilo a ambos países. En medio del caos generado por el sismo, que ya se cobró la vida de más de 1.500 personas y dejó un alto número de desaparecidos, las últimas horas del menor resultan clave para los rescatistas.

Marcos Gámez, padre de Lucas, reconstruyó cronológicamente los últimos minutos de su hijo antes del colapso del edificio, aportando datos fundamentales que permitieron trazar una hipótesis clara sobre el paradero del nene.

Según el relato de la familia, Lucas había pasado una mañana normal en la playa junto a sus tíos. Tras comprar un helado, regresaron al complejo residencial donde se hospedaba.

Las complicaciones técnicas del edificio marcaron el destino de esos minutos críticos. "La familia se dirigía al segundo piso, pero ese día el ascensor correspondiente a los pisos pares estaba fuera de servicio", explicó el padre. Ante esto, debieron utilizar el ascensor destinado a los pisos impares, compartiendo el viaje con un vecino que residía en el séptimo piso.

“Lucas se bajó en el tercer piso con su tío. El vecino contó que cuando entró a su departamento se produjo el colapso” , detalló Marcos Gámez sobre el instante exacto en que el doble terremoto derribó la estructura.

EFE

La hipótesis de búsqueda: una señal de vida bajo los escombros

Este testimonio fue el punto de partida para que las brigadas de emergencia delimitaran la zona de búsqueda. Al saber con exactitud que el menor descendió en el tercer piso justo antes del derrumbe generalizado, los esfuerzos de remoción de escombros se concentraron en ese sector específico del plano del inmueble.

La hipótesis cobró una fuerza dramática en las últimas horas tras un hallazgo de los equipos de rescate: se detectó calor corporal en la zona del edificio donde ingresó Lucas.

Este rastro térmico reactivó los protocolos de rescate crítico con tecnología de punta y personal especializado, quienes trabajan contra reloj con la esperanza de hallar al nene argentino con vida, en medio de una de las peores tragedias ambientales de la historia reciente de Venezuela.