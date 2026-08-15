Terremoto en Colombia: ya son 294 los muertos y más de 320 las personas desaparecidas

El último informe oficial de la Agencia de Protección Civil de las Naciones Unidas (UNGRD) elevó la cantidad de fallecidos por el sismo. Hay 3.935 heridos y más de 115.000 personas afectadas por el desastre.

El número de víctimas por el terremoto que azotó Colombia ascendió a 294 fallecidos, de acuerdo con el último informe oficial de la Agencia de Protección Civil de las Naciones Unidas (UNGRD). El reporte también señala que hay 320 personas desaparecidas y 3.935 heridos, mientras que los equipos de emergencia lograron rescatar a 353 personas.

En total, la Protección Civil estima que 54.008 familias fueron afectadas por el terremoto. Esto representa 115.461 personas distribuidas en 448 municipios de 15 de los 32 departamentos de Colombia.

Cuántas viviendas fueron afectadas por el terremoto El número de viviendas destruidas también aumentó. Según el último boletín, pasó de 12.504 a 14.493 viviendas destruidas. Además, 81.506 casas resultaron dañadas, mientras que 66 edificios se derrumbaron como consecuencia del terremoto. El impacto también alcanzó a distintos sectores de la infraestructura pública del país.

Rescates en Colombia tras el terremoto David SALAZAR / AFP via Getty Images Qué daños provocó el terremoto en la infraestructura El informe de la UNGRD contabilizó daños en 241 centros de salud, 2.612 escuelas y 3.621 centros comunitarios. También fueron afectadas alrededor de 290 carreteras, 59 acueductos, 44 puentes vehiculares, 5 puentes peatonales y 5 aeropuertos.

Los datos forman parte del último balance oficial difundido por la Agencia de Protección Civil.