Alfredo Cornejo: "Creemos estar preparados para un terremoto"

Mendoza está asentada sobre una zona sísmica y aunque hace 41 años que no hay un terremoto , después de las catástrofes de Venezuela y Colombia surge la pregunta: ¿La provincia está preparada? Alfredo Cornejo no dudó en responder y aseguró que la tierra del buen sol y del buen vino puede salir bien parada de un gran sismo.

La interpelación está justificada porque el investigador y científico del Conicet Andrés Folguera remarcó que los sismos destructivos suelen registrarse cada 30 años y el país "hace tiempo está en una ventana de tiempo de probabilidad alta de que esto ocurra".

"Creemos estar preparados para un terremoto porque se ha hecho mucho, no solo por parte de mi gobierno en particular, sino porque hay códigos de construcción muy exigentes. Hay cosas que se han hecho como política de estado en las últimas décadas", dijo el gobernador en conferencia de prensa tras la presentación del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

"Según el tipo de terremoto que eventualmente sucediera se pone todo a prueba. Creemos que Mendoza tiene un trabajo hecho en estos años, en varios gobiernos y periodos. Solo hay que seguir concientizando y en eso ayudan mucho los medios de comunicación para que en el caso que ocurra cada uno tome las decisiones correctas", agregó.

El último terremoto que sacudió Mendoza fue el 26 de enero de 1985. El sismo registró una magnitud de 5,9 en la escala de Richter. Dejó un saldo de seis muertos y 12.000 familias sin vivienda por el riesgo de derrumbe.

Para medir el riesgo sísmico de una ciudad los especialistas tienen en cuenta dos variables: peligrosidad y vulnerabilidad. En una entrevista con MDZ, Carlos Frau, docente de la Universidad Tecnológica Nacional e integrante del Centro Regional de Desarrollos Tecnológicos para la Construcción, Sismología e Ingeniería Sísmica (CeReDeTeC), aclaró los conceptos. “La peligrosidad es la capacidad de una región para generar terremotos, mientras que la vulnerabilidad es lo susceptible que son las construcciones a sufrir daños”, dijo.

En cuanto a peligrosidad, el Gran Mendoza está ubicado en la zona 4 del mapa de zonificación sísmica del Inpres, es decir, que es una región con muy elevada peligrosidad sísmica. Y en cuanto a construcción, el terremoto de 1985 fue una bisagra que obligó a actulizar los códigos y a exigir el cumplimiento de la normativa. Los especialistas coinciden en que las construcciones habilitadas en Mendoza cumplen con los códigos pero que hay una debilidad en la ciudad: las edificaciones clandestinas.