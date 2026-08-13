Triángulo de la vida: el espacio en casa que te puede salvar durante un terremoto

Terremoto y la posición exacta que protege tu vida. El espacio en casa que te puede salvar durante un terremoto.

Un terremoto no avisa y reaccionar a tiempo dentro del hogar marca la diferencia entre la vida y la muerte. Saber ubicarse en el punto correcto reduce los riesgos de sufrir lesiones graves.

Cómo funciona el triángulo de la vida en un terremoto Esta técnica se basa en la creación de un hueco de protección cuando una estructura colapsa. Si el techo cae sobre un objeto resistente, este absorbe el impacto y deja un espacio libre a su lado.

Esa zona vacía con forma triangular es donde una persona puede refugiarse para evitar aplastamientos. El aire acumulado en ese punto permite mantener la respiración hasta la llegada del equipo de rescate.

Para usar este método debes buscar un mueble pesado y resistente, como un sofá o una cama firme. Evita los objetos débiles o de cristal porque se rompen con facilidad ante los golpes.

La posición correcta exige acostarse de lado en postura fetal junto al objeto elegido. Cubre la cabeza y el cuello con ambos brazos para proteger las zonas más vulnerables de tu cuerpo.