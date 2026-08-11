¿Y si vuelve a temblar? las tres acciones inmediatas para proteger tu vida

Qué hacer antes, durante y después de un terremoto según expertos en riesgos. La guía de acciones de supervivencia ante un sismo.

Antes, durante y después de un terremoto.

Un sismo no avisa y saber cómo reaccionar salva vidas en cada segundo. La preparación previa y la calma son la mejor herramienta ante las acciones de cualquier emergencia sísmica.

La guía paso a paso para afrontar un sismo en el hogar Antes de que ocurra un evento, debes fijar los muebles altos a las paredes para evitar caídas. Diseña un plan de evacuación familiar con rutas despejadas y ten lista tu mochila de emergencia. Ubica las llaves de paso de agua, gas y el interruptor principal de luz.

Durante el temblor, mantén la calma y aplica la regla de agacharte, cubrirte y sujetarte fuerte. Aléjate de las ventanas, espejos, marcos de vidrio y objetos colgados que puedan romperse. Jamás uses los ascensores ni salgas corriendo hacia las escaleras en pleno movimiento.