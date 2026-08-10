La comedia de Netflix perfecta para empezar la semana
La comedia de Netflix que atrapa desde el primer minuto. Mandó audios al número equivocado y encontró el amor.
La comedia de Netflix Mensajes de voz para Isabelle conmueve a todos al mostrar el duelo de una joven que busca sanar la pérdida de su hermana. Sus audios llenos de humor y recuerdo transforman el dolor en una conexión inesperada.
Netflix: un error telefónico que cambia la vida de dos desconocidos
La trama sigue a una mujer que envía audios diarios al teléfono de su hermana fallecida. Un hombre desconocido recibe cada grabación y comienza a enamorarse de su voz sin conocerla.
Esta producción combina situaciones divertidas con momentos de profunda reflexión sobre la vida. Las actuaciones principales logran transmitir ternura y gracia en medio del proceso de duelo. Así que súmala a la lista, porque es una opción ideal para ver el lunes.