La comedia de Netflix perfecta para empezar la semana

La comedia de Netflix que atrapa desde el primer minuto. Mandó audios al número equivocado y encontró el amor.

La comedia de Netflix Mensajes de voz para Isabelle conmueve a todos al mostrar el duelo de una joven que busca sanar la pérdida de su hermana. Sus audios llenos de humor y recuerdo transforman el dolor en una conexión inesperada.

Netflix: un error telefónico que cambia la vida de dos desconocidos La trama sigue a una mujer que envía audios diarios al teléfono de su hermana fallecida. Un hombre desconocido recibe cada grabación y comienza a enamorarse de su voz sin conocerla.