Netflix revive el misterio de una mujer juzgada por un crimen que nunca cometió

Netflix estrena el próximo 17 de septiembre “Monstruo: La historia de Lizzie Borden”. Se trata de la cuarta temporada de la serie antológica de drama criminal biográfico Monstruo. La franquicia antológica de Ryan Murphy se prepara para un giro sin precedentes.

Por primera vez en la saga criminal, la trama central no girará en torno a un culpable sentenciado, sino a la figura de Lizzie Borden, la célebre acusada del siglo XIX que terminó absuelta por la justicia.

Esta entrega de ocho episodios de la plataforma de streaming apuesta por un tono irreverente de comedia negra que aborda el célebre juicio de 1893 desde un prisma profundamente feminista y satírico, presentado casi como una versión retorcida y oscura del clásico cuento de Cenicienta.

El rol protagónico está a cargo de Ella Beatty (hija de las estrellas de Hollywood Annette Bening y Warren Beatty), quien da vida a la propia Lizzie.

La historia se centra en el proceso judicial donde la acusada fue declarada inocente tras una breve deliberación de apenas una hora por parte de un jurado integrado en su totalidad por hombres blancos y protestantes.

Para Ian Brennan, cocreador de la ficción, los prejuicios de género de finales del siglo XIX jugaron un papel determinante en el veredicto, señalando para Vanity Fair que la mentalidad de la época asumía que una mujer carecía de la capacidad física para empuñar un hacha con la fuerza necesaria para cometer semejante crimen.

La serie toma como eje dramático la teoría de una relación sentimental entre Lizzie y su sirvienta Bridget, convirtiendo a este último personaje en la fuerza motriz que cataliza la metamorfosis de la protagonista.