Jardín con color: la planta que florece al final del invierno

La Primula vulgaris es una planta que es una aliada para revitalizar los espacios exteriores justo en la transición del frío al calor. A diferencia de las especies que requieren temperaturas elevadas para brotar, esta variedad florece a finales del invierno .

Su porte compacto y su abanico de tonalidades la posicionan como una opción versátil tanto para el jardín como para interiores muy iluminados.

Aunque destaca por su rusticidad, aplicar ciertas pautas de cultivo ayuda a conservar sus pimpollos durante más tiempo.

Esta especie requiere un entorno claro para desarrollarse , pero el sol directo e intenso puede quemarla. Se recomienda ubicarla donde reciba luz indirecta o únicamente la radiación suave de las primeras horas de la mañana.

Por otro lado, necesita que la tierra conserve una humedad constante, sin llegar a saturarse. Lo ideal es aportar agua en cuanto la capa superior del suelo empiece a notarse seca al tacto.

Además, el calor sofocante acelera el desgaste de follaje y flores. En días calurosos, conviene trasladarla a rincones frescos y sombreados.

Se aconseja también cortar las flores marchitas de manera metódica porque eso estimula la aparición de nuevos brotes y evita que la planta desgaste energía de forma innecesaria.