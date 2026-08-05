Fenómeno inusual: qué significa que florezca la lengua de suegra, según el Feng Shui

La aparición de flores en la lengua de suegra, poco común, se asocia en la filosofía oriental con un período de estabilidad y crecimiento económico o personal.

La lengua de suegra se destaca entre las plantas de interior más cotizadas gracias a su rusticidad y bajo mantenimiento. Si bien su atractivo reside en la elegancia de sus hojas, existe un evento que sorprende: la aparición de su floración.

Lengua de suegra florecida Aunque para la botánica el brote de sus pequeñas flores es el reflejo de una planta sana, para el Feng Shui representa un poderoso símbolo de abundancia, renovación energética y éxito inminente.

Dentro de la filosofía oriental, la floración de la sansevieria se interpreta como una señal de que la energía (chi) fluye en perfecta armonía dentro del inmueble.

Al ser un hecho infrecuente, su presencia se asocia con prosperidad, anuncio de etapas de crecimiento económico, laboral o personal. También con un momento favorable para dejar atrás etapas complejas y es un indicador simbólico de estabilidad familiar y buenas noticias en puerta.

Desde esta interpretación, que la planta alcance la floración no es casualidad. Eso suele ocurrir cuando el ejemplar recibe los cuidados exactos para su pleno desarrollo.