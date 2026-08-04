La inteligencia artificial reveló los tres cuidados esenciales para que la lengua de suegra crezca fuerte, sana y conserve sus hojas siempre verdes.

Qué dice la inteligencia artificial sobre los cuidados de la lengua de suegra. Foto: Archivo

Aunque la lengua de suegra (Sansevieria trifasciata) tiene fama de ser una planta casi "indestructible", eso no significa que no necesite cuidados. La inteligencia artificial identificó tres recomendaciones para que crezca mejor y conserve sus hojas verdes durante más tiempo.

Los 3 cuidados clave para la lengua de suegra Aunque se adapta con facilidad a distintos ambientes, la lengua de suegra necesita algunos cuidados básicos para desarrollarse en las mejores condiciones. Estos son los tres consejos que recomienda la inteligencia artificial para mantenerla saludable y favorecer su crecimiento.

Con pocos cuidados, la lengua de suegra puede mantenerse fuerte y verde durante muchos años. Foto: Cross Creek Nurserey & Landscaping 1. Evitar el exceso de riego La inteligencia artificial resalta que uno de los errores más grandes con la lengua de suegra es regarla demasiado. Esta planta almacena agua en las hojas, por lo que no necesita riego constante. En este sentido, lo ideal es esperar a que el sustrato esté completamente seco antes de volver a agregar agua.

2. Ubicarla en un lugar con buena luz Si bien tolera espacios con poca iluminación, crece mejor cuando recibe luz brillante e indirecta. Colocarla cerca de una ventana, evitando el sol intenso de las horas centrales del día, ayuda a que conserve el color y la firmeza de sus hojas.

3. Limpiar sus hojas para que respiren mejor Con el paso del tiempo, las hojas de la lengua de suegra acumulan polvo, lo que dificulta que aprovechen correctamente la luz. Limpiarlas cada dos o tres semanas con un paño húmedo ayuda a mantenerlas brillantes y favorece la fotosíntesis, mejorando su desarrollo.