ASUS presenta la versión beta de Zenni Claw para automatizar tareas con inteligencia artificial

ASUS convierte solicitudes sencillas en flujos de trabajo guiados para usuarios que decidan adquirir las últimas computadoras de la marca.

ASUS lanzó oficialmente la versión beta de un programa diseñado para transformar la interacción con las computadoras portátiles. A través del despliegue de ASUS Zenni Claw, los usuarios pueden convertir instrucciones breves en flujos operativos que ejecutan tareas complejas en el ámbito laboral, personal y de viajes. La propuesta busca superar las limitaciones de los asistentes conversacionales tradicionales.

El programa ASUS Zenni Claw convierte instrucciones simples en secuencias de trabajo automatizadas. ASUS La evolución de la inteligencia artificial agéntica en el entorno laboral A diferencia de las herramientas que solo responden consultas de texto, este desarrollo enfoca su arquitectura en la ejecución de acciones. El software se apoya en cuatro pilares: facilidad de configuración, habilidades preinstaladas, procesamiento flexible y protección de datos integrada. Esta estructura permite procesar datos de forma local mediante modelos como Gemma 4 o conectar con plataformas en la nube como Anthropic, ChatGPT y Google Gemini.

En el ámbito profesional, el sistema permite organizar notas de reuniones, generar materiales para presentaciones y resumir informes de mercado. La integración de la inteligencia artificial en modelos como Zenbook DUO, ExpertBook Ultra y ExpertBook B5 G2 simplifica la gestión de contenidos brutos. Estas funciones reducen el tiempo dedicado a tareas administrativas repetitivas mediante la automatización de procesos internos.

Gestión de la agenda cotidiana y soporte en la planificación de viajes El software también ofrece soporte en las actividades personales mediante la entrega de reportes matutinos con el pronóstico del clima, noticias y seguimiento de temas de interés. Asimismo, la plataforma brinda recomendaciones de equipamiento para actividades específicas o filtra opciones de restaurantes considerando el presupuesto del grupo. La combinación de flujos de trabajo predecibles garantiza un control más preciso en las decisiones diarias del usuario.