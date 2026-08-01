Motorola vs. Samsung Galaxy: la batalla final por el liderazgo en teléfonos plegables

La comparación técnica entre el Motorola Razr 70 Ultra y el Z Flip8 expone filosofías opuestas en batería, cámaras y optimización de componentes.

El segmento de teléfonos plegables es tendencia en este 2026 por sus diseños compactos y su versatilidad. La evaluación técnica del nuevo dispositivo de Motorola frente al referente de Samsung muestra diferencias marcadas en velocidad de carga, capacidad de procesamiento y formato físico.

Moto Razr 70 Ultra: un plegable fiable. Motorola Rendimiento, pantallas y batería en la gama plegable En el apartado multimedia, la propuesta de Motorola equipa un panel AMOLED de 7 pulgadas con frecuencia de refresco de 165 hz y una tasa de muestreo táctil de 300 hz. En contraposición, el dispositivo de Samsung Galaxy utiliza una pantalla de 6,9 pulgadas a 120 hz y 120 hz de respuesta al tacto. Asimismo, la versión de la marca norteamericana integra 16 GB de memoria RAM y una batería de 5.000 mAh con carga rápida de 68v, superando los 12 GB de RAM y los 4.380 mAh con carga de 25v de su rival.

Galaxy Z Flip8: comparamos el nuevo plegable con su antecesor de Samsung. Imagen generada con IA Por su parte, el teléfono de la firma surcoreana saca ventaja en el procesamiento general mediante el chip Exynos 2600 de 10 hilos, que alcanza una velocidad de descarga de 14.790 MBits/s. En materia de dimensiones, la línea de teléfonos plegables de la compañía asiática ofrece un chasis de 180 gramos y 6,1 milímetros de grosor desplegado, resultando más liviano y delgado que los 199 gramos y 7,2 milímetros del modelo competidor.