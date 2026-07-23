Samsung Galaxy presenta el Z Flip8 con mejoras en su pantalla externa

La compañía surcoreana lanzó el modelo compacto de su línea de dispositivos Samsung Galaxy con pantalla flexible, apostando a mejorar la portabilidad cotidiana.

La firma asiática presentó de manera oficial su nuevo dispositivo de la línea Samsung Galaxy enfocado en el segmento juvenil y de uso diario. El lanzamiento del Galaxy Z Flip8 marca un paso más en la búsqueda de optimizar la ergonomía, alcanzando un espesor de 6,1 milímetros cuando se encuentra desplegado y un peso total de 180 gramos.

El nuevo Galaxy Z Flip8 reduce su peso y grosor para facilitar el transporte en el bolsillo. Samsung Especificaciones técnicas y rendimiento del equipo El dispositivo mantiene la diagonal de pantalla interna de 6,9 pulgadas con un panel Dynamic AMOLED 2X que alcanza un brillo máximo de 3.000 nits. En su estructura interna, la marca montó un procesador Exynos 2600 de dos nanómetros, acompañado por 12 GB de memoria RAM y opciones de almacenamiento de 256 o 512 GB. La batería conserva una capacidad de 4.300 mAh con soporte para carga rápida por cable de 25 vatios.

Un cambio en el hardware reside en la bisagra. La empresa incorporó la tecnología Flex Titanium, un sistema que combina una película y una placa de titanio en la zona central para reducir el impacto visual del pliegue. Los representantes de la línea Samsung Galaxy confirmaron que la unidad se comercializa con el sistema operativo Android 17 bajo la capa de personalización One UI 9, garantizando siete años de actualizaciones de software.

La pantalla externa permite interactuar con la inteligencia artificial y consultar notificaciones sin abrir el equipo. Samsung La evolución de la pantalla externa en el teléfono plegable La carcasa posterior conserva la pantalla secundaria Super AMOLED de 4,1 pulgadas destinada a la interacción rápida. Desde este panel, el usuario puede gestionar llamadas, responder avisos de mensajería y activar rutinas mediante el asistente Gemini Intelligence. Esta versatilidad permite utilizar herramientas cotidianas sin necesidad de abrir la estructura principal del equipo.