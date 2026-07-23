PlayStation Plus perderá 9 juegos en agosto y es uno de los peores meses de 2026

PlayStation Plus continúa renovando su catálogo mes a mes, una dinámica que mantiene fresca la oferta de juegos para los suscriptores de los planes Extra y Premium (Deluxe). Sin embargo, cada incorporación también implica despedidas, y agosto de 2026 llegará con una de las rotaciones más duras del año para los usuarios de PS4 y PS5.

Sony confirmó que nueve videojuegos dejarán de estar disponibles el próximo 18 de agosto , entre ellos dos de los títulos más destacados del catálogo: Dead Island 2 y Unicorn Overlord, este último considerado uno de los mejores RPG tácticos de los últimos años y con una calificación de 86 puntos en Metacritic.

La salida más resonante será la de Dead Island 2, el juego de acción desarrollado por Dambuster Studios que lleva a los jugadores a una versión apocalíptica de Los Ángeles, repleta de zombis y con un sistema de combate que fue ampliamente elogiado desde su lanzamiento en 2023.

Sony confirmó que nueve videojuegos de PlayStation Plus dejarán de estar disponibles el próximo 18 de agosto.

Su combinación de violencia, humor y libertad para explorar convirtió al título en uno de los grandes éxitos de Deep Silver. Además, su campaña principal ronda las 15 horas, por lo que quienes aún no lo probaron todavía tienen tiempo suficiente para completarlo antes de que abandone el servicio.

La otra gran pérdida será Unicorn Overlord, el aclamado RPG táctico de Vanillaware y ATLUS. El juego sorprendió por su espectacular dirección artística, su profundo sistema de combate y una historia que conquistó tanto a la crítica como a los jugadores.

Con una campaña cercana a las 45 horas y una valoración de 86 en Metacritic, representa una de las despedidas más importantes del catálogo de PlayStation Plus durante este año.

Los nueve juegos que abandonan PlayStation Plus

Además de estos dos títulos, Sony eliminará otras propuestas de distintos géneros, desde aventuras narrativas hasta juegos de estrategia y ciencia ficción.

Los juegos que dejarán el catálogo el 18 de agosto son:

Bomber Crew (PS4);

Clash: Artifacts of Chaos (PS4 y PS5);

Dead Island 2 (PS4 y PS5);

Earth Defense Force 6 (PS4 y PS5);

Harold Halibut (PS5);

Onee Chanbara Origin (PS4);

Röki (PS5);

Space Crew (PS4);

Unicorn Overlord (PS4 y PS5).

Aunque el número de bajas varía todos los meses, perder nueve títulos de una sola vez convierte a agosto en una de las rotaciones más importantes de 2026 para el servicio de Sony.

No todo son malas noticias para los suscriptores

Pese a estas salidas, PlayStation Plus continúa ampliando su biblioteca con nuevas incorporaciones. Durante julio llegaron nueve videojuegos, entre ellos Avatar: Frontiers of Pandora y Rise of the Ronin, dos de los lanzamientos más destacados que ya pueden disfrutarse sin costo adicional para los suscriptores de los niveles Extra y Premium.

Además, los usuarios todavía tienen tiempo para reclamar los juegos mensuales de PlayStation Plus Essential. Como ocurre cada mes, quienes los añadan a su biblioteca dentro del período promocional podrán conservarlos de forma permanente, siempre que mantengan activa su suscripción.

Con este panorama, agosto se presenta como un mes de decisiones para los jugadores. Quienes tengan pendientes Dead Island 2, Unicorn Overlord o cualquiera de los otros siete títulos deberán organizar su tiempo, ya que después del 18 de agosto dejarán de formar parte del catálogo de PlayStation Plus.