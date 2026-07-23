La paradoja del Samsung Galaxy Z Fold8: un salto de diseño en una tecnología que sigue en deuda

La presentación del nuevo teléfono plegable de Samsung con otro formato muestra una evolución de hardware, pero enfrenta la desconfianza de los usuarios.

El mercado de los teléfonos plegables asistió a un nuevo despliegue de ingeniería con la llegada del Samsung Galaxy Z Fold8. El dispositivo modifica sus dimensiones históricas para adoptar un formato similar al de un pasaporte, con una pantalla interna de 7,6 pulgadas y una relación de aspecto 4:3 que busca simular la experiencia de una tablet compacta.

El nuevo Samsung Galaxy Z Fold8 modifica la relación de aspecto de su pantalla principal para acercarse al formato de una tablet. Samsung Avances mecánicos y la experiencia de uso personal El trabajo de diseño de la firma surcoreana heredó soluciones del prototipo TriFold para proteger la estructura. La integración de un bisel de amortiguación de aluminio y polímero en los bordes del panel interno busca absorber los impactos cotidianos y evitar el ingreso de partículas de polvo en la bisagra. Asimismo, la placa con perforación láser colocada debajo del cristal ultra fino distribuye la tensión mecánica de forma homogénea para reducir la deformación del pliegue.

A pesar de estas mejoras de laboratorio, la fragilidad de la pantalla flexible genera reservas en quienes utilizamos esta tecnología a diario. Como usuaria de un Galaxy Z Flip7, tuve que llevar el equipo al servicio técnico oficial y abonar cifras costosas por fallas en el panel, sin que el dispositivo haya sufrido caídas. La resistencia de las pantallas de teléfonos plegables todavía tiene una deuda pendiente para los consumidores que evaluamos dar el salto a esta nueva generación y más aún para quienes vive en sitios con mucho polvo y arena.

Precio y posicionamiento en el mercado de gama alta La llegada de este teléfono plegable por un precio base de 1.999 euros para la versión de 256 gigabytes marca una diferencia con el Fold8 Ultra, que cotiza en 2.199 euros (Aún no tenemos los precios confirmados para Argentina). La variante estándar prescinde del sensor de 200 megapíxeles para ofrecer un chasis de 8,9 milímetros de grosor cerrado. Esta reducción física busca brindar una experiencia de uso más cómoda al llevar el dispositivo en el bolsillo.