Samsung presentó sus lentes inteligentes en el evento Galaxy Unpacked

Samsung detalló las funciones de sus Samsung Smart Glasses, un dispositivo equipado con cámara y control por gestos que competirá con Meta en el segmento.

Durante la última edición del evento global de Samsung, la atención de los asistentes se trasladó de los teléfonos plegables hacia los nuevos accesorios portátiles. En este contexto, las Samsung Smart Glasses hicieron su aparición oficial con especificaciones técnicas pensadas para ingresar en el mercado de la realidad aumentada. La empresa confirmó que el equipo funcionará acoplado a la línea de dispositivos móviles.

La interacción con los accesorios vestibles de la marca surcoreana permitirá ejecutar órdenes en las gafas sin tocar la estructura. Samsung Las funciones de las Samsung Smart Glasses en el evento Galaxy Unpacked La presentación realizada durante el Galaxy Unpacked 2026 permitió conocer el funcionamiento interno de las gafas tecnológicas. El dispositivo contaría con un procesador Qualcomm Snapdragon AR1 Gen1, una cámara frontal para registrar videos y un sistema de altavoces que reproduce resúmenes de textos o mensajes largos recibidos en el teléfono. Asimismo, la lente podrá capturar la información expuesta en pizarras para convertirla en notas digitales organizadas de forma automática.

El vicepresidente ejecutivo de la firma, James Choi, confirmó que la empresa realiza pruebas para implementar controles mediante gestos con las manos. Esta función operará en coordinación con los relojes inteligentes y el anillo tecnológico de la marca. Durante la exposición en el Galaxy Unpacked, los voceros señalaron que el producto saldrá a la venta durante la temporada de primavera con diversas opciones de color desarrolladas junto a las firmas Gentle Monster y Warby Parker.

Las nuevas Samsung Smart Glasses incorporan un sistema de cámara frontal y altavoces integrados para el procesamiento de datos. Samsung La competencia contra Meta en el segmento de lentes inteligentes El desembarco de la compañía asiática busca disputar la hegemonía de la categoría a la empresa de Mark Zuckerberg. De acuerdo con datos publicados por la consultora IDC, Meta concentró el 69,2 por ciento de las ventas globales de gafas durante el primer trimestre del año. Frente a este panorama, Samsung apuesta por posicionar su alternativa como un producto de gama alta con estuche de carga portátil y un valor comercial adaptado a las prestaciones de hardware.