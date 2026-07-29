Motorola sorprende con tres celulares por menos de $350.000 que arrasan en Mercado Libre

Motorola volvió a posicionarse como una de las marcas con mejor relación precio-calidad en el mercado argentino gracias a una serie de descuentos disponibles en Mercado Libre . La compañía ofrece tres smartphones por menos de $350.000 que apuntan a distintos perfiles de usuarios, pero que comparten un objetivo: brindar una experiencia completa sin necesidad de realizar una gran inversión.

Desde modelos con baterías de larga duración hasta equipos con pantallas de gran tamaño y cámaras de alta resolución, estas alternativas se presentan como algunas de las opciones más interesantes dentro de la gama de entrada y media.

El Moto G24 Power es el más completo de esta selección y también uno de los que ofrece el mayor descuento. Su precio en Mercado Libre pasó de $599.999 a $293.299 , una rebaja del 51%, además de la posibilidad de pagarlo en seis cuotas.

Entre sus principales virtudes aparece una batería de 6.000 mAh compatible con carga rápida TurboPower de 30 W, una combinación que permite olvidarse del cargador durante buena parte del día e incluso superar la jornada con un uso intensivo.

A esto se suma una pantalla de 6,6 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz y modo de alto brillo para mejorar la visualización en exteriores. El apartado fotográfico está encabezado por una cámara principal de 50 MP acompañada por un lente Macro, mientras que el rendimiento queda en manos de un procesador Octa-Core con 8 GB de memoria RAM, ampliables mediante RAM Boost hasta alcanzar 16 GB de memoria virtual. El sonido estéreo con tecnología Dolby Atmos completa un equipo muy equilibrado para entretenimiento y uso cotidiano.

El Motorola G24 Power destaca por su batería de 6.000 mAh, potente rendimiento y gran descuento disponible.

Moto G06: el más económico sin resignar funciones

Para quienes buscan gastar lo menos posible, el Moto G06 aparece como una alternativa muy competitiva. Con un precio de $206.689, ofrece características que normalmente se encuentran en equipos de un segmento superior.

Cuenta con una gran pantalla HD+ de 6,9 pulgadas con brillo de hasta 600 nits y tecnología Water Touch, que permite utilizar el teléfono incluso con las manos húmedas. Además, incorpora protección Corning Gorilla Glass 3 y certificación IP64 contra polvo y salpicaduras.

Moto G06 combina pantalla amplia, Android 15, cámara de 50 MP y un precio muy competitivo. Motorola

En su interior integra un procesador MediaTek Helio G81, 4 GB de RAM con posibilidad de expansión mediante RAM Boost y 64 GB de almacenamiento ampliables hasta 1 TB mediante tarjetas MicroSD. También llega con Android 15, una cámara principal de 50 MP con inteligencia artificial, cámara frontal de 8 MP y una batería de 5.200 mAh capaz de ofrecer hasta dos días de autonomía.

Moto G17: pantalla grande, conectividad 5G y amplio almacenamiento

La tercera propuesta es el Moto G17, disponible por $323.659 y financiable en seis cuotas. Se trata de un modelo pensado para quienes buscan una pantalla amplia y conectividad de nueva generación.

Su panel táctil de 6,8 pulgadas ofrece una experiencia cómoda para ver series, jugar o navegar por internet, mientras que el procesador MediaTek G81 de ocho núcleos garantiza un funcionamiento fluido en las tareas diarias.

El Moto G17 apuesta por pantalla grande, conectividad 5G, amplio almacenamiento y excelente autonomía para uso diario. Motorola

El equipo incorpora 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, una capacidad superior a la de muchos rivales de su rango de precio. También suma batería de 5.200 mAh, lector de huellas para mejorar la seguridad y conectividad 5G, una característica cada vez más buscada por quienes desean un celular preparado para los próximos años.

Con estos descuentos, Motorola logra reunir tres propuestas capaces de cubrir distintas necesidades y presupuestos. El Moto G24 Power sobresale por su batería y rendimiento, el Moto G06 se convierte en una de las mejores alternativas económicas del mercado y el Moto G17 apuesta por una experiencia más completa gracias a su pantalla de gran tamaño, almacenamiento generoso y compatibilidad con redes 5G.