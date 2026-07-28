El Samsung Galaxy S26 Ultra cayó un 51% en Mercado Libre y quedó con un precio nunca visto

Los teléfonos de gama alta suelen estar fuera del alcance de muchos usuarios debido a sus elevados precios. Sin embargo, las promociones especiales pueden cambiar por completo ese panorama. Ese es el caso del Samsung Galaxy S26 Ultra , que en las últimas horas apareció en Mercado Libre con un llamativo 51% de descuento , reduciendo su valor en más de $2,2 millones .

La oferta despertó el interés de quienes buscan renovar su smartphone con uno de los equipos más avanzados de Samsung . El dispositivo combina un hardware de última generación, un potente sistema de cámaras y funciones exclusivas de inteligencia artificial, posicionándose como uno de los referentes del segmento premium.

Uno de los aspectos más destacados del Galaxy S26 Ultra es su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas, con resolución QHD+ (3120 x 1440 píxeles) y una tasa de refresco adaptativa de entre 1 y 120 Hz. Esta tecnología permite ofrecer una experiencia visual fluida tanto para videojuegos como para contenido multimedia, al mismo tiempo que optimiza el consumo energético.

Entre sus novedades también aparece un modo de privacidad integrado, diseñado para reducir los ángulos de visión cuando el usuario utiliza el teléfono en espacios públicos, una función que apunta a proteger la información mostrada en pantalla.

En el apartado de rendimiento, Samsung apuesta por el Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, acompañado por 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. La configuración promete ejecutar sin inconvenientes aplicaciones exigentes, edición de fotografías, inteligencia artificial y videojuegos con gráficos de última generación.

Como es habitual en la familia Ultra, el equipo incorpora el S Pen, una herramienta que amplía las posibilidades de productividad, dibujo y toma de notas, además de contar con certificación IP68, que garantiza resistencia al agua y al polvo.

Gracias a esta promoción, Samsung acerca uno de sus celulares más exclusivos a muchos más usuarios. Shutterstock

Un sistema de cámaras preparado para fotografía profesional

La fotografía continúa siendo uno de los principales argumentos de venta de la línea Ultra y este modelo no es la excepción.

El Galaxy S26 Ultra incorpora un sensor principal de 200 megapíxeles con apertura f/1.4 y estabilización óptica de imagen (OIS), pensado para capturar fotografías con un alto nivel de detalle incluso en condiciones de poca luz.

El conjunto se completa con un lente ultra gran angular de 50 MP, un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico de cinco aumentos y un segundo teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico de tres aumentos. Para las videollamadas y selfies dispone de una cámara frontal de 12 megapíxeles.

Esta configuración convierte al dispositivo en una opción especialmente atractiva para creadores de contenido, fotógrafos aficionados y usuarios que priorizan la calidad de imagen por encima de otras características.

El nuevo Samsung Galaxy S26 Ultra ofrece pantalla AMOLED, Snapdragon Elite y batería duradera con precio rebajado. Shutterstock

Una oferta difícil de ignorar

La autonomía está respaldada por una batería de 5.000 mAh, compatible con carga rápida de 60 W por cable y carga inalámbrica magnética de hasta 25 W, lo que permite recuperar gran parte de la energía en pocos minutos.

En materia de conectividad, el equipo incorpora compatibilidad con redes 5G, Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.0, tecnologías que lo preparan para los próximos años y garantizan una experiencia de uso de primer nivel.

El dato que más llama la atención es su precio. El Galaxy S26 Ultra pasó de costar $4.509.449 a $2.209.630, una rebaja del 51% que representa un ahorro superior a los $2,2 millones. Además, Mercado Libre ofrece la posibilidad de financiar la compra en seis cuotas de $497.129.

Para quienes estaban esperando una oportunidad para dar el salto a la gama más alta de Samsung, este descuento convierte al Galaxy S26 Ultra en una de las ofertas más atractivas del momento. Aunque sigue siendo una inversión importante, el recorte de precio mejora considerablemente su relación entre costo y prestaciones, posicionándolo como una alternativa difícil de igualar dentro del segmento premium.