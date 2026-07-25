Mercado Libre ofrece tres Samsung muy económicos para renovar el celular sin gastar más de $350.000

Encontrar un smartphone con buenas prestaciones sin superar los $350.000 no siempre es una tarea sencilla. Sin embargo, una serie de ofertas publicadas en Mercado Libre permite acceder a tres modelos de la familia Samsung Galaxy Serie A con importantes descuentos, convirtiéndolos en alternativas interesantes tanto para quienes buscan renovar su celular como para hacer un regalo.

Los protagonistas de la promoción son los Samsung Galaxy A15 , Galaxy A16 y Galaxy A17 , tres equipos que comparten características como pantallas AMOLED, baterías de 5.000 mAh y cámaras principales de 50 megapíxeles, aunque cada uno suma funciones que apuntan a diferentes tipos de usuarios.

El Samsung Galaxy A15 es el modelo más económico de la selección y una opción equilibrada para el uso cotidiano. Incorpora una pantalla Super AMOLED de 6,5 pulgadas, procesador MediaTek Helio G99 de ocho núcleos, 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno.

Samsung Galaxy A15 combina pantalla AMOLED, cámara de 50 MP y gran autonomía por menos de $320.000.

En fotografía apuesta por un sistema de tres cámaras encabezado por un sensor principal de 50 MP, acompañado por lentes de 5 MP y 2 MP, mientras que la cámara frontal de 13 MP ofrece un buen rendimiento para selfies y videollamadas.

Entre sus características también se destacan la batería de 5.000 mAh, el lector de huellas, el reconocimiento facial y la resistencia al polvo y a las salpicaduras.

Actualmente se consigue en Mercado Libre por $319.999, con un 27% de descuento respecto de su precio anterior de $439.999 y la posibilidad de abonarlo en seis cuotas de $71.994.

Samsung Galaxy A16 suma pantalla de 90 Hz, mayor seguridad y hasta seis años de actualizaciones. Samsung

Samsung Galaxy A16: más pantalla, más funciones y mayor vida útil

El Samsung Galaxy A16 toma la base del A15 y agrega mejoras pensadas para quienes buscan un equipo con mayor durabilidad. Mantiene el procesador Helio G99, los 128 GB de almacenamiento y los 4 GB de RAM, pero incorpora una pantalla Super AMOLED FHD+ de 6,7 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz.

Uno de sus principales diferenciales es la promesa de hasta seis actualizaciones de Android y seguridad, una característica poco habitual en este segmento de precio.

También suma certificación IP54, carga rápida de 25 W, tecnología Samsung Knox Vault para proteger la información personal y compatibilidad con Samsung Wallet mediante NFC.

Su sistema fotográfico vuelve a estar encabezado por una cámara de 50 MP, acompañada por sensores de 5 MP y 2 MP, además de una cámara frontal de 13 MP.

El Galaxy A16 también está disponible por $319.999, con un 20% de descuento sobre su precio habitual y financiación en seis cuotas de $71.994.

Samsung Galaxy A17 destaca por su procesador Exynos, pantalla AMOLED y excelente relación entre precio y rendimiento. Samsung

Samsung Galaxy A17: el más completo de la promoción

Quienes busquen un poco más de potencia encontrarán en el Samsung Galaxy A17 4G la opción más avanzada de esta selección. El equipo incorpora una pantalla Super AMOLED Full HD de 6,77 pulgadas, procesador Exynos 1330 de ocho núcleos, 128 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM.

En el apartado fotográfico mantiene una cámara principal de 50 MP y una cámara frontal de 13 MP, mientras que la batería de 5.000 mAh con carga rápida promete autonomía para toda la jornada.

Además, ofrece conectividad 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, certificación IP54 contra agua y polvo, lector de huellas y reconocimiento facial.

Su precio promocional en Mercado Libre es de $349.999, con un importante 35% de descuento respecto de su valor original de $540.000. También puede adquirirse en seis cuotas de $78.743.

Con estas promociones, Samsung ofrece alternativas para distintos presupuestos sin salir de la gama media. El Galaxy A15 aparece como la opción más accesible, el Galaxy A16 suma funciones orientadas a la durabilidad y la seguridad, mientras que el Galaxy A17 se posiciona como el modelo más completo para quienes buscan un plus de rendimiento sin superar los $350.000.