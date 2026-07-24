¿Vale la pena renovar tu Samsung? por qué no conviene dar el salto del Galaxy Z Flip 7 al Flip 8

Aunque la nueva versión reduce milímetros y mejora el procesador, hay aspectos del plegable de Samsung que no justifican el cambio.

La llegada de la octava generación de teléfonos flexibles de la compañía Samsung plantea el dilema de siempre para quienes ya tenemos un dispositivo reciente de la marca. Tras analizar las especificaciones técnicas del Galaxy Z Flip 8 frente a su predecesor, la conclusión es clara: los cambios presentados resultan mínimos y no justifican realizar un desembolso económico elevado para reemplazar al modelo del año pasado.

El nuevo Galaxy Z Flip 8 conserva la línea de diseño general de su antecesor con modificaciones menores. Imagen generada con IA Cambios cosméticos y mejoras marginales en el hardware En el apartado estético y de dimensiones, las diferencias entre ambos equipos apenas se perciben en el uso diario. El formato del nuevo modelo alcanza un grosor de 6,1 milímetros desplegado y un peso de 180 gramos, frente a los 6,5 milímetros y 188 gramos del Flip 7. Si bien la reducción de 0,4 milímetros de espesor y 8 gramos de peso representa un logro de ingeniería, en la mano se sienten como dispositivos prácticamente idénticos.

A nivel de potencia, el salto del chip Exynos 2500 al Exynos 2600 ofrece mejores resultados en pruebas de rendimiento como Geekbench o AnTuTu, pasando de una puntuación general de 1,5 millones a 1,6 millones de puntos. Sin embargo, la memoria RAM de 12 gigabytes, el almacenamiento de 256 o 512 gigabytes y la batería de 4.300 mAh se mantienen sin cambios. La pantalla principal preserva la diagonal de 6,9 pulgadas y la secundaria repite las 4,1 pulgadas de la generación anterior, aumentando únicamente el brillo máximo de 2.600 a 3.000 nits.

La configuración de lentes de 50 y 12 megapíxeles se mantiene idéntica en ambas generaciones de la marca. Imagen generada con IA Cámaras idénticas y el problema de fondo del teléfono plegable El conjunto fotográfico no presenta sorpresas ni saltos de calidad significativos. Ambos dispositivos integran un sensor principal de 50 megapíxeles con apertura f/1.8 y un gran angular de 12 megapíxeles, sin incorporar un teleobjetivo dedicado. Las únicas novedades radican en procesamiento por software a través de funciones del sistema operativo Android 17 y retoques de inteligencia artificial que no alteran la calidad óptica base.