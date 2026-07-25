Huawei Pura X Max vs. Samsung Galaxy Z Fold8: la batalla de los plegables anchos
La nueva tendencia de teléfonos flexibles con formato apaisado suma dos competidores de peso: Huawei y Samsung.
El segmento de los dispositivos de pantalla flexible experimenta un giro hacia diseños más anchos y de formato similar a un pasaporte. Huawei actualizó su propuesta con el Huawei Pura X Max, un terminal que compite de forma directa contra el nuevo desarrollo de Samsung. La comparación técnica entre ambos modelos expone prioridades distintas en apartado fotográfico, batería y servicios de software.
Pantalla, procesador y rendimiento del sistema operativo
En lo respectivo a la pantalla principal, el Galaxy Z Fold8 integra un panel Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pulgadas con relación de aspecto 4:3 y 3.000 nits de brillo. Por su parte, la alternativa de Huawei cuenta con un panel LTPO OLED de 7,7 pulgadas con formato 16:10 y atenuación PWM de alta frecuencia a 1.440 Hz, lo que disminuye la fatiga visual en la lectura.
El rendimiento del teléfono de Samsung se apoya en el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 junto al sistema operativo Android 17 bajo One UI 9, garantizando siete años de soporte y compatibilidad global con aplicaciones. En contraposición, el equipo de la firma china funciona con el procesador Kirin 9030 Pro y la plataforma HarmonyOS 6.1. Si bien la interfaz de Huawei ofrece fluidez en animaciones y multitarea, la ausencia nativa de los servicios de Google limita su uso directo fuera del mercado de su país de origen.
Cámaras, batería y distribución en el mercado
En el apartado fotográfico, la propuesta de Huawei presenta una configuración triple XMAGE encabezada por un lente principal de 50 megapíxeles con apertura variable física (f/1.4 a f/4.0), un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles con zoom óptico de 3,5 aumentos y un gran angular de 12,5 megapíxeles. El dispositivo de su rival prescinde del sensor teleobjetivo dedicado en la versión estándar y conserva un módulo doble de 50 megapíxeles.
La autonomía favorece al terminal de la marca china gracias a su batería de 5.300 mAh con carga rápida por cable de 66 vatios y carga inalámbrica de 50 vatios. En tanto, el Galaxy Z Fold8 equipa un acumulador de silicio-carbono de 4.800 mAh con carga por cable de 45 vatios. En materia de dimensiones, la propuesta de la firma surcoreana resulta más liviana con 201 gramos de peso y 4,8 milímetros de grosor desplegado, frente a los 229 gramos y 5,2 milímetros del equipo de Huawei.
La comercialización internacional marca la brecha definitiva: mientras el modelo con procesador Snapdragon posee distribución global directa desde 1.799 dólares, la compra del equipo de Huawei fuera de Asia exige canales de importación con costos que superan los 2.100 dólares. Para quienes buscan un uso diario sin complicaciones de software, la opción de Samsung resulta más accesible, mientras que el modelo Huawei se posiciona como una alternativa de nicho impulsada por su hardware fotográfico.