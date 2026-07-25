Huawei Pura X Max vs. Samsung Galaxy Z Fold8: la batalla de los plegables anchos

El segmento de los dispositivos de pantalla flexible experimenta un giro hacia diseños más anchos y de formato similar a un pasaporte. Huawei actualizó su propuesta con el Huawei Pura X Max, un terminal que compite de forma directa contra el nuevo desarrollo de Samsung. La comparación técnica entre ambos modelos expone prioridades distintas en apartado fotográfico, batería y servicios de software.

El sistema de cámaras de Huawei incluye un lente periscópico con zoom óptico y apertura variable. Imagen generada con IA Pantalla, procesador y rendimiento del sistema operativo En lo respectivo a la pantalla principal, el Galaxy Z Fold8 integra un panel Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pulgadas con relación de aspecto 4:3 y 3.000 nits de brillo. Por su parte, la alternativa de Huawei cuenta con un panel LTPO OLED de 7,7 pulgadas con formato 16:10 y atenuación PWM de alta frecuencia a 1.440 Hz, lo que disminuye la fatiga visual en la lectura.

El rendimiento del teléfono de Samsung se apoya en el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 junto al sistema operativo Android 17 bajo One UI 9, garantizando siete años de soporte y compatibilidad global con aplicaciones. En contraposición, el equipo de la firma china funciona con el procesador Kirin 9030 Pro y la plataforma HarmonyOS 6.1. Si bien la interfaz de Huawei ofrece fluidez en animaciones y multitarea, la ausencia nativa de los servicios de Google limita su uso directo fuera del mercado de su país de origen.

El sistema operativo One UI 9 ofrece soporte nativo para los servicios globales en el modelo de Samsung. Samsung Cámaras, batería y distribución en el mercado En el apartado fotográfico, la propuesta de Huawei presenta una configuración triple XMAGE encabezada por un lente principal de 50 megapíxeles con apertura variable física (f/1.4 a f/4.0), un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles con zoom óptico de 3,5 aumentos y un gran angular de 12,5 megapíxeles. El dispositivo de su rival prescinde del sensor teleobjetivo dedicado en la versión estándar y conserva un módulo doble de 50 megapíxeles.

Huawei Pura X Max ¿De camino a ser el mejor plegable? Huawei La autonomía favorece al terminal de la marca china gracias a su batería de 5.300 mAh con carga rápida por cable de 66 vatios y carga inalámbrica de 50 vatios. En tanto, el Galaxy Z Fold8 equipa un acumulador de silicio-carbono de 4.800 mAh con carga por cable de 45 vatios. En materia de dimensiones, la propuesta de la firma surcoreana resulta más liviana con 201 gramos de peso y 4,8 milímetros de grosor desplegado, frente a los 229 gramos y 5,2 milímetros del equipo de Huawei.