El Huawei Pura 80 Pro desploma su precio en Mercado Libre y es la mejor oferta de julio

Los celulares de alta gama suelen mantener precios elevados incluso varios meses después de su lanzamiento. Sin embargo, cada tanto aparecen promociones que cambian por completo el panorama. Es el caso del Huawei Pura 80 Pro , que actualmente se encuentra con una rebaja del 47% en Mercado Libre , una oferta que reduce su valor en más de $1,3 millones y lo convierte en uno de los equipos premium más interesantes de julio para quienes buscan renovar su smartphone sin pagar el precio original.

Más allá del descuento, el dispositivo mantiene una propuesta enfocada en tres pilares: un sistema fotográfico de primer nivel, gran autonomía y una configuración pensada para ofrecer un rendimiento fluido durante varios años. Con estas características, Huawei vuelve a posicionarse como una alternativa sólida dentro del segmento más competitivo del mercado.

El principal atractivo del Huawei Pura 80 Pro está en su apartado fotográfico. El equipo incorpora una Cámara de Ultra Iluminación de una pulgada, un sensor de gran tamaño capaz de captar una mayor cantidad de luz y ofrecer fotografías con un excelente nivel de detalle tanto en escenas diurnas como nocturnas.

Con Huawei Pura 80 Pro, la fotografía avanzada, la carga ultrarrápida y el descuento marcan la diferencia.

A esto se suma una Cámara Macro Telefoto de Ultra Iluminación con apertura f/2.1, preparada para capturar hasta un 40% más de luz que generaciones anteriores. El resultado son retratos más definidos, mejores fotografías con zoom y un desempeño superior cuando las condiciones de iluminación no son las ideales.

La experiencia multimedia también acompaña gracias a su pantalla de 6,8 pulgadas, que ofrece una amplia superficie para disfrutar series, videojuegos, editar imágenes o navegar con comodidad. En la parte frontal incorpora una cámara de 13 megapíxeles, suficiente para selfies y videollamadas con buena calidad.

Huawei apuesta fuerte con el Pura 80 Pro, ahora disponible por menos de $1,5 millones en Mercado Libre. Imagen generada por la IA

Potencia, autonomía y un diseño preparado para durar

En el apartado técnico, el Huawei Pura 80 Pro llega equipado con 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno, una combinación que permite ejecutar varias aplicaciones simultáneamente, guardar miles de fotografías y videos y trabajar con archivos pesados sin inconvenientes.

La autonomía también es uno de sus puntos fuertes. Su batería de 5.170 mAh promete acompañar jornadas intensas de uso y se complementa con la tecnología HUAWEI SuperCharge de 100 W por cable y 80 W de carga inalámbrica, capaz de recuperar gran parte de la energía en apenas unos minutos.

En materia de resistencia, Huawei incorpora la segunda generación de Kunlun Glass, un cristal reforzado pensado para soportar mejor golpes y caídas. El dispositivo también ofrece certificación contra agua y polvo, lector de huellas, reconocimiento de iris y un diseño premium inspirado en el cristal monocromático.

Otro aspecto destacado es la disponibilidad de aplicaciones. A través de AppGallery, Huawei asegura que los usuarios pueden instalar servicios populares como WhatsApp, Google, Google Fotos, Google Drive y aplicaciones bancarias utilizadas en Argentina, todo bajo el sistema operativo EMUI.

El Huawei Pura 80 Pro ofrece 12 GB de RAM, 512 GB y una rebaja del 47%. Shutterstock

Un descuento que cambia la ecuación

Si bien el Huawei Pura 80 Pro destaca por sus especificaciones, el verdadero diferencial hoy pasa por su precio. En Mercado Libre, el equipo bajó de $2.869.999 a $1.499.999, una rebaja de más de $1,3 millones, equivalente al 47% de su valor original.

Además, la posibilidad de financiar la compra en 12 cuotas de $124.999 acerca este smartphone de gama alta a un público mucho más amplio. Para quienes priorizan una excelente cámara, gran capacidad de almacenamiento, carga ultrarrápida y un diseño resistente, el Huawei Pura 80 Pro se posiciona como una de las ofertas más atractivas disponibles actualmente dentro del segmento premium.