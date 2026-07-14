Tiene más de $1,2 millones de descuento: el Huawei Pura 80 Pro sorprende con su precio en Mercado Libre

Los descuentos en celulares de alta gama suelen captar la atención de quienes buscan renovar su dispositivo sin pagar el precio de lanzamiento. En ese escenario, el Huawei Pura 80 Pro se convirtió en uno de los modelos más llamativos de Mercado Libre gracias a una rebaja superior a los $1,2 millones, una promoción que lo posiciona nuevamente entre los equipos premium más atractivos del mercado.

Más allá del descuento, el teléfono apuesta por especificaciones de primer nivel , con un fuerte enfoque en la fotografía, la autonomía y el rendimiento diario.

Uno de los grandes diferenciales del Huawei Pura 80 Pro está en su sistema de cámaras. La marca incorpora una Cámara de Ultra Iluminación de 1 pulgada, diseñada para capturar una mayor cantidad de luz y ofrecer imágenes con un alto nivel de detalle tanto de día como de noche.

Este Huawei incorpora batería de 5.170 mAh con carga rápida de 100 W y carga inalámbrica de 80 W.

El conjunto también incluye una Cámara Macro Telefoto de Ultra Iluminación con apertura f/2.1, capaz de captar hasta un 40% más de luz, lo que mejora considerablemente las fotografías nocturnas, los retratos y las tomas con zoom.

En la parte frontal, el dispositivo cuenta con una cámara de 13 megapíxeles, preparada para videollamadas y selfies con buena definición.

La experiencia multimedia también acompaña gracias a una pantalla de 6,8 pulgadas, ideal para consumir contenido, jugar o editar fotografías con comodidad.

Su cámara principal de una pulgada mejora las fotos nocturnas y captura imágenes con mayor detalle. Huawei

Potencia, resistencia y carga en pocos minutos

El Huawei Pura 80 Pro llega equipado con 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno, una configuración que permite ejecutar múltiples aplicaciones simultáneamente y guardar miles de fotos, videos y archivos sin preocuparse por el espacio disponible.

Otro de sus puntos fuertes es la autonomía. El smartphone incorpora una batería de 5.170 mAh, compatible con HUAWEI SuperCharge de 100 W por cable y 80 W de forma inalámbrica, permitiendo recuperar gran parte de la carga en apenas unos minutos.

En cuanto a la resistencia, Huawei apuesta por la segunda generación de Kunlun Glass, un cristal reforzado diseñado para soportar mejor golpes, caídas y el desgaste cotidiano. Además, el equipo cuenta con certificación de resistencia al agua y al polvo, lector de huellas, reconocimiento de iris y un diseño con textura inspirada en el cristal monocromático.

Otro aspecto que suele generar dudas entre los usuarios es la compatibilidad con aplicaciones. El fabricante asegura que desde AppGallery es posible descargar servicios ampliamente utilizados, como WhatsApp, Google, Google Fotos, Google Drive y aplicaciones bancarias disponibles para Argentina, todo bajo el sistema operativo EMUI.

El smartphone ofrece 12 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento y pantalla de 6,8 pulgadas. Huawei

Más de un millón de pesos de descuento

Uno de los principales argumentos de este modelo hoy no está únicamente en sus características técnicas, sino también en su precio. En Mercado Libre, el Huawei Pura 80 Pro pasó de costar $2.869.999 a $1.599.999, lo que representa un descuento superior a $1,2 millones y un 44% de rebaja respecto de su valor original.

Además, la publicación permite financiar la compra en 12 cuotas de $133.333, una alternativa que acerca un teléfono de gama premium a un público mucho más amplio. Para quienes buscan un equipo con excelente apartado fotográfico, gran autonomía y una amplia capacidad de almacenamiento, esta promoción lo convierte en una de las ofertas más destacadas del momento.