No tiene ni un año desde su lanzamiento y el Samsung Galaxy A17 sorprende con su precio en Mercado Libre

El mercado de los celulares de gama media se volvió uno de los más competitivos de los últimos meses y las ofertas juegan un papel clave al momento de elegir un nuevo dispositivo. En ese contexto, el Samsung Galaxy A17 se destaca por reunir características propias de segmentos superiores y, además, por ofrecer una propuesta muy equilibrada para quienes buscan renovar el teléfono sin gastar de más.

Lanzado el 25 de agosto de 2025, este modelo todavía no cumple un año desde su llegada al mercado y se consolidó como una de las opciones más interesantes del catálogo de Samsung gracias a su combinación de pantalla, autonomía, cámaras y un extenso soporte de software. Ahora, sorprende con su precio en Mercado Libre .

Uno de los principales atractivos del Galaxy A17 es su pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, con resolución Full HD+. Con 5G, este apartado mejora aún más al alcanzar los 120 Hz, brindando una experiencia más fluida para navegar, jugar o disfrutar de contenido multimedia.

Este Samsung ofrece hasta seis años de actualizaciones y compatibilidad con redes 5G en su versión correspondiente.

En fotografía, Samsung apuesta por un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen (OIS), una característica poco habitual en este segmento. El sistema se completa con un lente gran angular de 5 MP y un sensor macro de 2 MP, mientras que la cámara frontal de 13 MP ofrece un buen desempeño para videollamadas y selfies.

En cuanto al rendimiento, el Samsung Galaxy A17 está disponible con procesador Exynos 1330. Además, tiene 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, además de admitir tarjetas MicroSD de hasta 2 TB, una característica cada vez menos frecuente en el mercado.

Con almacenamiento ampliable hasta 2 TB, el Galaxy A17 apunta a quienes buscan un celular duradero. Samsung

Seis años de actualizaciones y una batería para todo el día

Uno de los puntos que más diferencia al Samsung Galaxy A17 es su política de soporte. El dispositivo cuenta con seis años garantizados de actualizaciones de Android y parches de seguridad, una ventaja importante para quienes buscan un teléfono que se mantenga vigente durante mucho tiempo.

A esto se suma una batería de 5.000 mAh compatible con carga rápida de 25 W, lector de huellas lateral, conectividad NFC, protección Corning Gorilla Glass Victus y, en la versión correspondiente, compatibilidad con redes 5G.

Con este conjunto de especificaciones, el Galaxy A17 se presenta como una de las alternativas más completas de la gama media. Actualmente puede conseguirse en Mercado Libre por $439.999, con la posibilidad de pagarlo en seis cuotas de $98.992, una oferta que lo convierte en una opción muy competitiva frente a otros smartphones de características similares.