El Samsung Galaxy Z Flip 7 FE cae de precio en Mercado Libre y se convierte en una de las ofertas del día

Los teléfonos plegables dejaron de ser una categoría exclusiva para convertirse en una alternativa cada vez más accesible. En esa línea, el Samsung Galaxy Z Flip 7 FE aparece como una de las ofertas más destacadas de Mercado Libre gracias a una importante rebaja que lo posiciona entre los modelos premium más atractivos del momento.

Con un diseño tipo "tapita", compatibilidad con redes 5G y funciones impulsadas por inteligencia artificial , este equipo conserva buena parte de la experiencia de la familia Galaxy Z, pero con un enfoque pensado para quienes buscan ingresar al segmento de los plegables sin pagar el precio de los teléfonos más exclusivos.

El Galaxy Z Flip 7 FE incorpora una pantalla interna Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+, tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz y un brillo máximo que alcanza los 2.600 nits, lo que garantiza una excelente visibilidad incluso en exteriores.

Samsung apuesta por un plegable con Galaxy AI, pantalla AMOLED de 120 Hz y cámaras de 50 MP.

Cuando el teléfono está cerrado, la experiencia continúa a través de su pantalla externa Super AMOLED de 3,4 pulgadas, ideal para consultar notificaciones, responder mensajes rápidos, controlar la música o utilizar widgets sin necesidad de desplegar el dispositivo.

En su interior trabaja el procesador Exynos 2400, acompañado por 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, una configuración preparada para ejecutar aplicaciones exigentes, juegos y las nuevas funciones de Galaxy AI con total fluidez.

El equipo llega además con Android 16 y la interfaz One UI 8, asegurando acceso a las últimas herramientas de productividad y personalización desarrolladas por Samsung.

El descuento permite ahorrar $360.000 y comprar el plegable en seis cuotas sin interés aparente. Samsung

Cámaras versátiles y batería para todo el día

En el apartado fotográfico, el Galaxy Z Flip 7 FE apuesta por un sistema de doble cámara trasera encabezado por un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen (OIS), acompañado por un lente ultra gran angular de 12 MP. Para selfies y videollamadas incorpora una cámara frontal de 10 MP.

La batería de 4.000 mAh promete autonomía para una jornada completa de uso e incorpora carga rápida de 25 W, carga inalámbrica y la función Wireless PowerShare, que permite compartir energía con otros dispositivos compatibles.

Entre sus características también sobresalen la compatibilidad con 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, soporte para Nano SIM y eSIM, certificación IP48 de resistencia al agua, lector lateral de huellas dactilares y el sistema de seguridad Samsung Knox, pensado para proteger la información personal del usuario.

El Samsung Galaxy S25 Ultra se corona como el mejor teléfono de la marca en 2025, pero el Galaxy Z Flip7 ofrece innovación.

Una oferta que llama la atención en Mercado Libre

Más allá de sus especificaciones, el principal atractivo del Galaxy Z Flip 7 FE pasa hoy por su precio. El smartphone aparece publicado en Mercado Libre con una rebaja del 20%, una promoción que lo ubica entre las ofertas más destacadas del día dentro de la plataforma.

El equipo pasó de un precio original de $1.799.999 a $1.439.999, lo que representa un ahorro de $360.000. Además, puede adquirirse en 6 cuotas de $323.975, una alternativa que facilita el acceso a uno de los teléfonos plegables más completos del catálogo de Samsung.

Para quienes buscan dar el salto a un teléfono con pantalla flexible sin llegar a los valores de los modelos más costosos de la marca, esta promoción convierte al Samsung Galaxy Z Flip 7 FE en una de las opciones más interesantes disponibles actualmente en Mercado Libre.