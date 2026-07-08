Mundial 2026: Mercado Libre baja más de $300.000 este Smart TV Noblex de 50´

Con el Mundial 2026 entrando en su etapa decisiva, muchos fanáticos aprovechan las promociones para renovar el televisor y disfrutar los cuartos de final con una mejor calidad de imagen. En ese escenario, un Smart TV Noblex de 50 pulgadas se posiciona como una de las opciones más interesantes disponibles en Mercado Libre gracias a su combinación de pantalla 4K, funciones inteligentes y una importante rebaja sobre su precio habitual .

Se trata de un modelo pensado tanto para quienes siguen eventos deportivos como para quienes buscan una buena experiencia con películas, series y videojuegos, ofreciendo prestaciones que hasta hace poco eran exclusivas de televisores de gamas superiores.

El televisor incorpora un panel LED de 50 pulgadas con resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160 píxeles), cuatro veces superior al Full HD. Esto permite apreciar con mayor nitidez los movimientos del balón, los detalles del campo de juego y las repeticiones durante los partidos.

La pantalla incorpora tecnología HDR y resolución Ultra HD para disfrutar los partidos del Mundial 2026 con mayor detalle.

Además, cuenta con tecnología HDR, que mejora el contraste y la reproducción de colores para ofrecer imágenes más naturales y escenas con mayor profundidad.

A ello se suma una frecuencia de actualización de 60 Hz, un tiempo de respuesta de 8 milisegundos y una relación de contraste de 1200:1, características que garantizan un desempeño equilibrado tanto para transmisiones deportivas como para contenidos de entretenimiento.

El televisor incluye sistema Vidaa, Wi-Fi, Bluetooth y múltiples conexiones para streaming, consolas y entretenimiento diario. Imagen generada por la IA

Conectividad y funciones Smart TV

El Smart TV funciona con el sistema operativo Vidaa, que brinda acceso a las principales plataformas de streaming sin necesidad de dispositivos externos.

También incorpora Wi-Fi y Bluetooth, además de tres entradas HDMI y dos puertos USB, suficientes para conectar consolas, reproductores multimedia, barras de sonido o dispositivos de almacenamiento.

Su diseño delgado, de 1,11 metros de ancho, 64,4 centímetros de alto y apenas 7,8 centímetros de profundidad, facilita tanto su instalación sobre un mueble como en la pared mediante soporte VESA.

Con un precio rebajado a $519.899, el Smart TV puede financiarse en seis cuotas sin interés. Imagen generada por la IA

La oferta que llama la atención antes de los cuartos de final

Más allá de sus especificaciones, el principal atractivo de este Smart TV está en su precio. En Mercado Libre, el modelo registra un 37% de descuento, pasando de $828.569 a $519.899, una diferencia superior a los $300.000 respecto de su valor original.

Además, la plataforma permite financiar la compra en seis cuotas, una alternativa que puede resultar conveniente para quienes buscan renovar el televisor antes de los partidos decisivos del Mundial sin realizar un pago único elevado.

Por sus prestaciones y la rebaja vigente, este Noblex de 50 pulgadas se ubica entre las promociones más interesantes del momento para quienes quieren dar el salto a una pantalla 4K y vivir la definición del Mundial 2026 con una experiencia mucho más inmersiva.