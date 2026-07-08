Por qué este miércoles no habrá partidos del Mundial 2026 por primera vez en 27 días

Tras 27 días consecutivos de competencia, el Mundial 2026 tendrá su primera jornada sin partidos para permitir la recuperación de los equipos clasificados antes del inicio de los cuartos de final.

El Mundial 2026 vivirá este miércoles 8 de julio una jornada atípica, ya que por primera vez desde el inicio de la competencia no habrá partidos programados. Después de 27 días consecutivos de actividad, el torneo tendrá un breve paréntesis antes de ingresar en su etapa más decisiva.

Esta pausa estaba prevista desde el comienzo por la FIFA y forma parte del cronograma oficial de la competencia. El objetivo es brindar un mayor margen de recuperación a las ocho selecciones que continúan en carrera antes del inicio de los cuartos de final, una instancia en la que cada encuentro será determinante.

Desde el comienzo del certamen se disputaron de manera ininterrumpida los encuentros correspondientes a la fase de grupos, los 16avos de final y los octavos de final, por lo que el descanso llega en un momento clave para que los planteles puedan recuperar energías de cara a la recta final de la Copa del Mundo.

A partir de esta instancia, el calendario se vuelve aún más exigente. Los equipos dispondrán de menos tiempo para preparar los partidos, deberán afrontar importantes traslados entre las distintas sedes y cada compromiso tendrá carácter eliminatorio, sin margen para el error.

La jornada sin fútbol también permitirá que las delegaciones completen sus viajes entre las ciudades anfitrionas de Estados Unidos, México y Canadá, un aspecto logístico que cobra relevancia debido a las grandes distancias que separan a varias de las sedes del campeonato.