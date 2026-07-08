Así relataron en otros países el gol agónico de Argentina ante Egipto

La Selección Argentina logró una remontada histórica en el Mundial 2026 y el gol del triunfo recorrió el mundo con relatos cargados de emoción.

Argentina venció a Egipto con un gol agónico y el relato del triunfo se escuchó en distintos idiomas.

Argentina volvió a vivir una noche inolvidable en el Mundial 2026. La Selección perdía 2 a 0 ante Egipto, parecía contra las cuerdas, pero reaccionó en el tramo final del partido y consiguió un triunfo agónico por 3 a 2 que hizo explotar a los hinchas.

El equipo argentino descontó primero con un gol del Cuti Romero, empató después con Lionel Messi y terminó dando vuelta la historia en tiempo de descuento. El gol de Enzo Fernández selló una remontada que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del torneo.

La jugada final no solo se gritó en Argentina. El triunfo llegó a distintas partes del mundo a través de transmisiones, redes sociales y relatos en varios idiomas. En portugués, inglés, alemán y otras lenguas, los narradores reaccionaron con sorpresa ante una definición que cambió por completo el partido.

Julieta Caballero - MDZ MDZ recopiló estas reacciones para revivir el gol desde distintas miradas. Cada relato muestra cómo se vivió afuera del país una victoria cargada de tensión, nervios y una explosión final para la Selección Argentina.