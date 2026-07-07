Mundial 2026: aseguran que Justin Bieber negocia su participación en el show junto a Shakira y Madonna

Tras decir presente en uno de los partidos inaugurales, el artista pop evalúa formar parte de una de las puestas en escena más ambiciosas de la historia.

A muy pocos días de que se dispute la esperada final de la Copa del Mundo, el evento de cierre de la competencia deportiva se prepara para marcar un hito histórico. Según informaron medios internacionales como TMZ y HITSDD, los directivos de la FIFA se encuentran en negociaciones avanzadas para sumar a Justin Bieber al espectáculo de medio tiempo del próximo 19 de julio en el MetLife Stadium.

La FIFA evalúa una modificación de último momento para incorporar a Justin Bieber al show musical definitivo. EFE El cantante canadiense ya tuvo un acercamiento destacado con el certamen en semanas anteriores, habiendo participado como invitado especial en el encuentro inaugural que enfrentó a Estados Unidos con Paraguay en la localidad de Inglewood, California. De confirmarse el acuerdo, el anuncio oficial sobre su incorporación definitiva se concretaría en el transcurso de los próximos días.

Qué se sabe de la presentación de Bieber en el Mundial De este modo, Bieber compartiría el imponente escenario de Nueva Jersey con las figuras ya confirmadas de Shakira, Madonna y la banda de K-pop BTS. El evento, diseñado bajo el clásico formato de los intermedios del Super Bowl, cuenta con la curaduría artística de Chris Martin, líder de la banda Coldplay.

El MetLife Stadium de Nueva Jersey albergará el primer gran espectáculo de medio tiempo en la historia de las finales mundiales. Captura video Youtube El propio Martin detalló el trasfondo solidario de la iniciativa junto a conocidos personajes de los Muppets. "Esta es una oportunidad para mostrar lo increíbles que son todos los diferentes tipos de seres humanos (...) Y para recaudar algo de dinero para la educación de los niños", explicó el británico respecto a los fundamentos del proyecto artístico.