Justin Bieber vuelve a los escenarios: dónde y cuándo será la esperada presentación de su regreso

Tras largos años de espera, Justin Bieber dio el sí para su vuelta a la música y no solamente se trata de nuevos discos que sorprendieron a sus millones de fanáticas en todo el mundo, sino que también volverá a los escenarios y no falta mucho para que eso pase. Hace pocas horas, el canadiense confirmó su lugar en un gran festival de Estados Unidos .

Swag I y II han sido los últimos discos lanzados por el intérprete de Baby y no son solo dos álbumes cualquiera, se trata de un conjunto de 44 canciones en total en ambas partes totalmente diferentes una de la otra. Estas obras de arte fueron lanzadas en el mismísimo 2025 y con solo menos de dos meses entre uno y otro.

Sin embargo, lo nuevo de Justin Bieber no termina ahí. El lunes 15 de septiembre se dio a conocer el line up completo del Coachella 2026 y el canadiense forma parte de la grilla. El festival está programado para llevarse a cabo entre el 10 y el 17 de abril del próximo año en Indio, California y, como cada año, se llevará los aplausos de todos aquellos que puedan estar presentes en los shows.

Particularmente, Bieber tendrá su espacio los días 11 y 18, pero la lista es tan larga que no será el único esperado. El 10 y 17 se presentará Sabrina Carpenter acompañada de: The XX, Nine Inch Noize, Disclosure, Tunrstile y una grilla que supera los 20 artistas. Por otro lado, en las jornadas de Bieber también se presentarán: The Strokes, GIVEON, Interpol, Davido y muchos más. Para terminar, el 12 y 19 de abril será el momento de Karol G quien sorprendió a todos los colombianos con este estelar lugar en uno de los festivales más importantes del mundo y, antes que ella, subirán al escenario: Young Thug, Bigbanf, Major Lazer y Gigi Perez, entre otros.

coachella 2026 La lista del Coachella 2026. Coachella

Las entradas para el gran evento estarán disponibles en la página web de Coachella a partir de la 1p.m. del viernes 19 de septiembre. En lo que refiere a los costos van de 649 dólares para la primera semana y 549 para la segunda semana.