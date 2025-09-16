¡Kudai vuelve a Argentina! La banda icónica prepara un show inolvidable

El grupo musical se presentará en Buenos Aires este año con su Tour 4 Fans, prometiendo un show lleno de energía y nostalgia.

Tras años de espera, la icónica banda chilena Kudai vuelve a Argentina con un show único en el marco de su Tour 4 Fans. El 12 de diciembre a las 21 h, se presentarán en el Estadio Obras Sanitarias, repasando sus grandes éxitos y estrenando su reciente sencillo Karma. Las entradas se pueden adquirir a través de la página CoolCo.

El concierto contará con Luciana Segovia y su banda Vikingos como invitados especiales, quienes abrirán la velada con un show lleno de fuerza y nostalgia. Los fanáticos podrán disfrutar de una experiencia única, reviviendo los grandes éxitos de la banda y celebrando su regreso a los escenarios argentinos.

Kudai 3 El concierto será el viernes 12 de diciembre. Gentileza Prensa.

Kudai, originalmente llamado Ciao, se formó en 1999 y rápidamente se consolidó como referente del pop rock latinoamericano. A lo largo de su trayectoria, vivieron cambios de integrantes y un receso entre 2009 y 2016, hasta confirmar su regreso con los miembros originales y, recientemente, la reincorporación de Gabriela Villalba en 2024.

La banda cuenta con álbumes emblemáticos como Sobrevive (2006), Nadha (2008), Laberinto (2019) y Revuelo (2021), además de un disco en vivo grabado en México en 2007. Su estilo, dirigido inicialmente al público adolescente, ayudó a consolidar la cultura emo en Latinoamérica durante la década de 2000.