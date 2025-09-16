Las periodistas tuvieron un fuerte cruce en el programa de Georgina Barbarossa. El escándalo se viralizó rápidamente.

Es de público conocimiento que Nancy Pazos y Mariana Brey no tienen los mejores términos. Desde rivalidades profesionales, desencuentros personales e ideológicos, las profesionales mostraron la hilacha en vivo y la mesa quedó paralizada con el momento. ¿Qué ocurrió para que las periodistas reaccionaran?

El cruce dio lugar en contexto de la cadena nacional realizada por el presidente Javier Milei en la noche del lunes. Lo que comenzó como un debate sobre la magnitud de las críticas hacia el Gobierno terminó convirtiéndose en el momento más caliente del programa que se emite por Telefe.

El momento donde se desbandó todo Embed - Nancy Pazos insultó a Mariana Brey y escandalizó el aire de Telefe: el video del polémico momento

Brey cuestionaba que algunas oposiciones habían pronosticado un salto inflacionario que no se verificó; Pazos la interrumpió y lanzó la réplica: “¿A costa de qué? ¿Por qué perdió las elecciones?”. Esa interrupción profundizó la discusión y llevó a intercambios directos entre ambas.

Mariana llegó a acusar a Pazos y a sectores opositores de no querer “que el Presidente termine su mandato” y llegó a referirse a su compañera como "golpista", y Pazos, visiblemente ofendida, respondió: “No hay una persona con más compromiso con la democracia que yo” y, dirigiéndose a Brey, la trató de “bancarse a esta pelotuda”.