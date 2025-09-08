Nancy Pazos brindó en su programa tras las elecciones y Yanina Latorre la fulminó: "Sos grasa porque..."

La panelista de Telefe celebró los resultados electorales y la conductora de América no tuvo filtros a la hora de opinar.

El mundo periodístico realizó fuertes opiniones respecto a los resultados que arrojaron los comicios del pasado domingo 7 de septiembre, donde el gobierno comandado por Javier Milei sufrió una durísima derrota contra Fuerza Patria, la oposición.

Lo cierto es que figuras como Jorge Rial y Viviana Canosa salieron con los tapones de punta contra el mandatario y su gobierno. Pero quien también se sumó fue nada más ni nada menos que Nancy Pazos, panelista de Telefe quien festejó de manera particular.

Lo hizo a través de su programa radial que se emite por Radio 10 y hasta celebró con champagne: "Levanto mi vaso de plástico porque vamos a brindar todos. Yo soy grasa por naturaleza porque nací en Soldati". Posteriormente a esto, agarró un cesto de basura y expresó que eso era su champañera: "Bien del conurbano".

Al ver y escuchar a Nancy Pazos, Yanina Latorre no se quedó callada y arremetió fuertemente: "Dios... ¿No está discriminando a la gente de Soldati al decir 'yo soy grasa porque nací en Soldati'? Se quiere hacer la popular y qyeda para el ort*".