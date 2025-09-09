Payaso: Lali Espósito reveló si su nueva canción está dedicada a Javier Milei

Lali Espósito la rompió en sus recitales que realizó en el estadio de Vélez y hasta se dio el lujo de presentar su nueva canción que causó sensación y también mucha polémica. Es que la artista cantó por primera vez "Payaso" y las redes sociales estallaron expresando que estaba dedicada a Javier Milei.

Si bien no es un tema musical tan explícito como si lo fue "Fanático", el nuevo tema tiene fuertes referencias que claramente dan a entender que es una dedicatoria al mandatario que recibió un duro golpe al perder en las elecciones del domingo pasado: "Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas", expresa uno de los versos del nuevo tema, que logró más de 40.000 reproducciones en YouTube en apenas 8 horas.

Tras el revuelo en redes, Lali dialogó de forma exclusiva con LAM y por supuesto, Pepe Ochoa le consultó sobre esto: "Entre tanto guiño político en tu show, sacaste un tema que todo el mundo dice que se lo estás dedicando a Javier Milei. ¿Se lo dedicaste al presidente?".

