Lali Espósito llega a Netflix con un documental sobre su vida y emocionó a sus fans: "La que le gana al..."

En la previa de su tercer show en el estadio de Vélez, Lali Espósito sorprendió a su público con el anuncio de un documental que contará su trayectoria y podrá verse en Netflix . El título que se difundió en el clip es La que le gana al tiempo y ya enloquece a los fanáticos.

El video que mostró Lali combina imágenes de su infancia, entre ellas tomas practicando patinaje artístico, con una transición hacia la estética con la que abre sus shows del No vayas a atender cuando el demonio llama tour. En la proyección se leyó la frase que dio pie al título del documental: “La que le gana al tiempo”.

Según las primeras notas periodísticas y las cuentas de fans que registraron el momento en Vélez , el anuncio se produjo en la previa del show del sábado 6 (la tercera fecha anunciada en el estadio) y Lali continuó con una nueva presentación programada para este domingo 7 de septiembre en Liniers. Los comunicados oficiales de la gira y la agenda de la artista confirman la seguidilla de fechas en Vélez durante este fin de semana.

Las publicaciones que cubrieron el anuncio coinciden en que se trata de un documental que repasará la historia de Lali desde sus comienzos hasta la actualidad, mostrando material de archivo y momentos claves de su carrera, incluyendo este hito reciente: las múltiples fechas en Vélez. Por ahora Netflix figura como la plataforma que lo producirá/distribuirá y la descripción oficial difundida en el anuncio y en redes lo presenta como “próximamente” en la plataforma, sin fecha de estreno confirmada.

La producción llegaría en un momento de fuerte exposición para la artista: este año Lali lanzó el álbum No vayas a atender cuando el demonio llama y emprendió el LALI Tour 2025, con shows multitudinarios en Argentina y presentaciones en el exterior. Las presentaciones en Vélez Sarsfield, agotadas en sus primeras fechas y ampliadas con nuevas funciones, marcan uno de los puntos altos de la gira y al parecer forman parte del recorrido narrativo que mostrará el documental.