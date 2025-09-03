Lali Espósito, sin filtro, se refirió a Javier Milei en una entrevista viral: "El loco ese"

La tensa relación entre Lali Espósito y Javier Milei sumó un nuevo capítulo. La cantante, conocida por no esquivar la polémica, respondió de forma audaz e irónica a los ataques del presidente en una entrevista que no tardó en volverse viral en las redes sociales.

El contrapunto entre Lali Espósito y el presidente Javier Milei parece no tener fin. Desde la asunción del mandatario, la cantante ha tenido varios cruces mediáticos con el actual presidente por cuestiones ideológicas. Esta vez, en una nota para el canal de YouTube de Billboard, Lali disparó un tremendo dardo contra el presidente que rápidamente se convirtió en un fenómeno viral.

A bordo de una limusina, la intérprete de Disciplina fue consultada si alguna vez había atendido a un demonio en su vida, una pregunta que dio pie a una respuesta que dejó a todos sin palabras. "Sí, sí, claro. No sabés cómo me llama el loco. Pesado", disparó Lali entre risas, sabiendo perfectamente el revuelo que sus palabras generarían en las redes sociales.

En los segundos finales del video, que se viralizó en cuestión de minutos, la actriz hizo una clara referencia indirecta a los ataques del primer mandatario. "Me dijo Lali Depósito", deslizó Espósito , aludiendo al despectivo seudónimo que Javier Milei utilizó en varias ocasiones para atacarla.

Lali habló indirectamente de Javier Milei.

La respuesta de Lali en el stream generó una ola de comentarios a favor en las redes sociales. Los fanáticos de la actual jurado de La Voz Argentina expresaron su amor y admiración. "Una mina con ovarios de oro" y "Cómo no amarte, reina de Argentina", fueron tan sólo algunas de las reacciones que se pudieron leer en las plataformas digitales.

Lali La Voz Lali Espósito le respondió a Javier Milei en una entrevista viral. Créditos: Archivo MDZ

El contrapunto con el presidente no es algo nuevo para Lali. En una reciente nota que dio al diario La Capital, la artista hizo saber que las críticas de Javier Milei eran un "ataque" a lo que ella representa socialmente. Y añadió: "No es agradable pasar por un momento de tanto ataque, con falacias de por medio. Pero bueno, también aprendí. Sentí que no era realmente hacia mí, porque primero estas personas no me conocen, no saben qué vida llevo y de qué vivo".