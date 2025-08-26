Lali Espósito y su look rojo furioso: impactante

Lali Espósito encendió la noche de Playoffs en La Voz con vestido, labios, uñas y accesorios rojos en un outfit a puro fuego. ¡Mirá!

La noche del 25 de agosto marcó el inicio de los Playoffs de La Voz Argentina y, una vez más, Lali Espósito brilló con su outfit. Su aparición en escena con un vestido rojo furioso encendió tanto al público del estudio como a las redes sociales, que explotaron con elogios y memes celebrando su look total red.

El vestido strapless, con escote redondo en puntas, fue acompañado por labios en el mismo tono, uñas largas, gafas rojas, una boa y un teléfono vintage que completaron un estilismo teatral. Lali compartió en Instagram un anticipo y escribió: “Hoy atendemos al demonio en los Playoffs”. Esa frase se convirtió en trending topic en minutos.

Su presencia como coach del programa se sintió brillante y cercana, acompañando a los siete participantes de su equipo en una instancia decisiva. Sus consejos y la energía que desplegó en cada momento reflejaron el profesionalismo y carisma que tanto la caracteriza.

Lali actualmente vive un gran momento en su carrera con un disco que agotó entradas en cada ciudad del país, y esa fuerza se trasladó también a la pantalla. En La Voz Argentina, su protagonismo fue indiscutido y su look, tal como los otros que ha llevado, supo destacar.