Lali Espósito apostó por un look de brillos y corpiño al descubierto

Lali Espósito cantó con Turf en un conjunto de lentejuelas y lencería a la vista. No te pierdas los detalles y fotos en la nota.

Cada vez que Lali Espósito pisa un escenario, lo hace sabiendo que la moda es parte inseparable de su show. En el Gran Rex, como invitada de Turf, lo volvió a demostrar con un look que fue performance pura.

La artista eligió un conjunto de lentejuelas que explotaba en destellos bajo las luces, con transparencias que dejaron a la vista un corpiño negro. El top polera de mangas largas se fundía con una mini de microtul translúcido, todo brillante. Ese recurso de mostrar la lencería, lejos de ser un accidente, es parte del discurso estético que se viene desplegando desde hace tiempo.

Como si eso no bastara, remató con bucaneras negras decoradas con apliques plateados que sumaron dramatismo a la silueta. Era un look tipo naked, pero más sofisticado lo que le permitió a Lali no perder el equilibrio.

En su cuenta de Instagram, Lali compartió imágenes de esa noche junto a Joaquín Levinton, con quien cantó Loco un poco. El posteo incluyó la frase “Loco un poco, nada más”, una cita directa a la canción.

El beauty look acompañó con un delineado cat eye, sombras brillantes, rubor y labios naturales, bajo la firma de Mariana Venancio, su make up artist de confianza. El cabello, en manos de Abril de Mala Peluquería, se desplegó en ondas estilo sirena. ¡Toda una estrella!