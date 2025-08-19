Camila Homs lució su embarazo en la nieve con look caro y "al aire"

Desde Villa La Angostura, la modelo Camila Homs mostró un conjunto sporty chic con panza al aire y accesorios de lujo. No te pierdas los detalles en la nota.

Camila Homs viajó a Villa La Angostura, al exclusivo resort Las Balsas sobre el Nahuel Huapi, para disfrutar junto a sus hijos Francesca y Bautista De Paul de unos días de descanso que, inevitablemente, terminaron con ella mostrándonos sus looks.

El viaje llegó en medio de la felicidad que había compartido semanas antes con la noticia de su embarazo junto a José Sosa, celebrada en un baby shower. Desde entonces, su perfil de Instagram se volvió una bitácora de looks pre mamá.

En una de sus últimas publicaciones, posó con un conjunto deportivo en negro, que llevó al límite de lo sporty chic. Eligió un buzo cropped con una remera a tono por debajo, que acomodó de manera que dejara ver su panza, el verdadero protagonista de la foto. El pantalón, de línea recta y franjas blancas en los laterales, completaron una silueta cómoda pero nada improvisada, a la que sumó una campera puffer negra de acabado satinado.

En los pies, lució un par de botas de gamuza color camel con suela gruesa de goma que no solo dieron abrigo, sino que también reforzaron aún más la estética relajada de la nieve. Como gesto de lujo, contrastó con una minibag de cuero negro de Miu Miu, minimalista pero rotunda.