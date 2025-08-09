Pampita no se quedó callada y lanzó su opinión sobre el embarazo de Camila Homs

Camila Homs está embarazada de José Sosa y Pampita quiso dar su opinión como madre y colega de la modelo.

La reciente noticia del embarazo de Cami Homs causó gran revuelo en el mundo del espectáculo, y las reacciones de las figuras públicas no se hicieron esperar. Durante una emisión de Los 8 Escalones, Pampita se emocionó al hablar sobre el anuncio de la expareja de Rodrigo de Paul. Sus palabras revelaron la alegría que sintió al ver la noticia, destacando la felicidad que irradia Cami en esta nueva etapa de su vida.

José Sosa y Camila Homs José Sosa y Camila Homs serán padres. Instagram Josesosa_23. La noticia del embarazo de Cami Homs fue un boom en las redes sociales, y el festejo que realizó para revelar el sexo del bebé fue muy comentado. Pampita se refirió a ese momento de una manera muy cariñosa. "Qué linda la fiesta que hicieron del anuncio, lloraba, estaba emocionada, rodeada de su familia y amigos, una nena va a tener", comentó la conductora, dejando en claro la emoción que le generó la feliz noticia.

el-gender-reveal-party-de-camila-homs-y-jose-sosa-foto-captura-instagramcamihoms-U5XEP4B3ZVBKJK5QHAXC2JOEDU La revelación del sexo del bebé de Cami Homs. @camihoms A la charla se sumó Marcelo Polino, quien también compartió su sorpresa al enterarse: "Estaba feliz, la vi los otros días en un evento y no me di cuenta que estaba embarazada". A lo que Pampita agregó: "Es que tiene una figura, además debe estar de poquito tiempo. Muy buena noticia, nos alegró a todos".