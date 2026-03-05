Polémica por los contratos millonarios de una famosa conductora con la TV Pública y otro reconocido portal

El regreso de la famosa a la conducción de televisión abierta viene acompañado de un verdadero escándalo. La modelo y empresaria fue tentada para ponerse al frente de un nuevo ciclo de entrevistas a personajes importantes, pero no fue el formato lo que desató la furia en los medios, sino los ceros en su contrato y el canal que desembolsará la plata: la TV Pública .

En un reciente debate televisivo, SQP (América TV) destapó la olla y revelaron los detalles de una negociación que, si bien aún está ultimando detalles para la firma final, ya genera un fuerte rechazo por el contexto económico del país.

Según la información filtrada, el acuerdo con el canal estatal establece que Carolina " Pampita " Ardohain grabará el ciclo en un formato exprés. La modelo solo trabajará cuatro días (de lunes a jueves), grabando tres programas por jornada, lo que dará un total de 13 emisiones que luego saldrán al aire de manera dosificada.

¿El problema? La desorbitante cifra que cobraría por esa breve jornada laboral. "Le van a pagar con nuestros impuestos 25 millones de pesos" (casi 18.000 dólares al cambio de la fecha), revelaron indignados en el panel. Para tomar dimensión del monto, los periodistas compararon este sueldo con el de otras figuras de primera línea de canales líderes: "Eso no lo gana Wanda Nara por mes conduciendo MasterChef" .

El debate se encendió aún más al analizar el bajo rendimiento de la señal estatal. "Es mucha guita para cuatro días de laburo en un canal que no está bien y no mide" , reclamaron los comunicadores, recordando además que los antecedentes de la modelo como conductora en canales de aire no fueron los mejores, haciendo alusión al paso de Pampita Online por Telefe, que no funcionó en rating y terminó relegado al cable.

Si bien algunos intentaron justificar que se está pagando "por la imagen de Pampita" y su peso comercial, la conclusión general fue tajante: "Para mí es un escándalo que, como está la situación en el país, la lleven por 25 palos".

Otro canal de noticias, un contrato firmado

Pero la incursión de Pampita en el mundo de las entrevistas no termina en la TV Pública. En las últimas horas, también se confirmó que la conductora tiene un as bajo la manga en el mundo digital.

Mientras el contrato con el canal estatal sigue en etapa de revisión, Pampita ya estampó su firma con Infobae. La modelo comenzará otro ciclo de entrevistas exclusivas para el reconocido portal de noticias, demostrando que su perfil como entrevistadora es uno de los más codiciados (y mejor pagos) del mercado actual.