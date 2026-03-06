Tras la filtración de fotos, una fuerte acusación contra Evangelina Anderson desató la polémica: "Le hizo..."

El culebrón mediático entre Evangelina Anderson e Ian Lucas suma un nuevo y explosivo capítulo. Si las fotos filtradas a los besos en Navidad y en las cocinas de MasterChef habían sacudido al mundo del espectáculo, los nuevos detalles sobre la intimidad de este fugaz romance dejaron al público un tanto perplejo.

Lejos de ser un simple "touch and go", allegados a la pareja aseguraron que la relación tuvo un alto grado de intensidad, marcando a fuego los días posteriores a la escandalosa separación de la modelo.

En SQP (América TV), una fuente directa que presenció la dinámica de los mediáticos decidió romper el silencio y expuso la verdad detrás del hermetismo: " Tengo pruebas, sé del romance, tengo todo ".

Según la información revelada, la historia de amor tuvo su puntapié inicial en la noche porteña. Todo comenzó con una apasionada "chapada" en un boliche, de donde se fueron juntos. A partir de ahí, el joven se convirtió en un pilar fundamental para Evangelina. "Él la acompañó muchísimo en el duelo de la separación" , detallaron.

Embed - Tras la filtracion de fotos, una fuerte acusacion contra Evangelina Anderson desato la polemica:

La confianza creció a tal punto que el influencer llegó a interactuar con la familia de la ex de Martín Demichelis. Sin embargo, para mantener las apariencias frente a los menores, Evangelina siempre lo presentó bajo la etiqueta de "amigo". Él, por su parte, se adaptó a la dinámica con total respeto: visitaba la casa familiar e incluso la hija de Anderson llegó a subirse al escenario durante uno de sus shows.

"Le hizo una escenita"

Ian Lucas y Evangelina Anderson en boliche La noche donde empezó todo. Archivo MDZ

Aunque el pacto inicial parecía estar claro y él entendía que formalmente "no era el novio", las reglas del juego habrían cambiado rápidamente por pedido de la propia modelo. Fue Evangelina quien, a pesar de no querer blanquear el vínculo mediáticamente, le exigió exclusividad.

Esta faceta posesiva quedó al descubierto con una fuerte anécdota sobre el comportamiento de Anderson en público. En el programa relataron una tensa situación que dejó expuesta a la modelo: "Adelante mío, ella le hizo una escenita", disparó Yanina Latorre.

evangelina anderson e ian lucas 2 Las fotos del momento. Captura / SQP

El incómodo momento ocurrió cuando, en una charla informal, le comentaron al joven que lo habían visto el viernes anterior en la reconocida fiesta Caramelo, compartiendo mesa con la hija de la conductora, Lola Latorre.

Ante este comentario, Evangelina no pudo ocultar su "sorpresa", lo miró fijo y le reprochó: "¡Ay, no me contaste que fuiste a Caramelo!". Un reclamo que descolocó a los presentes, ya que públicamente insistían en que "no eran nada".

Un secreto a voces con convivencia encubierta

ian lucas evanegelina Evangelina e Ian durante la competencia. Archivo MDZ

¿Por qué tanto misterio? El entorno confirmó que ambos acordaron no hacer público el romance por dos motivos de peso: lo reciente que estaba el divorcio de ella y la marcada diferencia de edad, factores que los hacían dudar sobre el futuro de la relación a largo plazo.

No obstante, puertas adentro, la realidad era otra. La relación escaló a tal nivel que pasaban muchísimo tiempo juntos. "Llegaron a dormir juntos, compartían... ella tenía ropa y un montón de cosas en la casa de él", confirmaron.