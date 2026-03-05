A horas de la Fiesta Nacional de la Vendimia, suspendieron el penúltimo ensayo en el Frank Romero Day: el motivo

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 corre a contrarreloj y sus artistas lo saben. Faltando días para que los mendocinos disfruten de los 90 años de una celebración que abrazará la nostalgia, los ensayos se vieron afectados por las lluvias sostenidas. Así, para evitar incidentes, la Subsecretaría de Cultura confirmó la suspensión.

La práctica estaba programada para las 20:30 horas. Sin embargo, la medida de cancelar la actividad se tomó a último momento para salvaguardar la integridad de los trabajadores, evitar accidentes por los pisos mojados y proteger la técnica.

Cientos de bailarines, actores y personal técnico ya se encontraban en el predio del Parque General San Martín, o en camino hacia él, cuando las precipitaciones comenzaron a intensificarse. Entre los elencos, el presentimiento de que la noche no terminaría bien ya se palpaba durante el trayecto.

"Estábamos tanteando, en el micro. Decíamos: 'nos van a suspender cuando lleguemos'" , relató uno de los artistas, dejando en evidencia la ansiedad que se vivía en los transportes. La premonición, lamentablemente, se volvió realidad poco después de pisar el predio: "Llegamos y nos llegó la notificación a las 20:50".

Los responsables de la puesta en escena, al evaluar el terreno, concluyeron que el riesgo era demasiado elevado. La majestuosidad de la Vendimia requiere coreografías de alta complejidad, y el agua se convirtió en el principal enemigo de la seguridad. "Estaba todo el escenario mojado, después paró, pero lo suspendieron porque era peligroso".

Expectativa por las próximas horas

ensayos vendimia 2026 bailarines con discapacidad (4) La previa de los ensayos para Vendimia. Rodrigo D'Angelo / MDZ

La orden de desconcentración fue inmediata. Esta cancelación obligada generó una lógica preocupación en los equipos artísticos e integrales, ya que se trataba de una de las últimas instancias de ajuste en el escenario real antes de la gran noche del sábado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cambios drásticos en el cronograma oficial de las próximas jornadas. Los artistas y el personal de apoyo debieron abandonar la magia del teatro a la espera de que el cielo mendocino dé una tregua.

Cabe recalcar que, según el Servicio Meteorológico Nacional, Mendoza tiene pronóstico anticipado de lluvias y tormentas eléctricas hasta el domingo 8.