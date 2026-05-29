Se confirmó que un gran éxito de Cris Morena saldrá de gira y las redes explotaron

En sintonía con el resurgimiento de los grandes éxitos juveniles de décadas pasadas, la histórica ficción de Cris Morena prepara un espectáculo renovado.

La tendencia de revivir los grandes éxitos de la televisión juvenil de las décadas pasadas sumará un nuevo e importante hito en la escena del entretenimiento actual. En un contexto marcado por el resurgimiento y las giras de ficciones masivas como Erreway, Floricienta y Patito feo, ahora se confirmó el retorno definitivo de otra marca icónica.

chiquititas-vuelve4 El universo musical de Chiquititas se prepara para regresar a los escenarios con una ambiciosa puesta en escena. Archivo MDZ De acuerdo con las primeras informaciones brindadas en este mayo de 2026, se pone en marcha un nuevo show basado en el universo musical de Chiquititas, la célebre producción que marcó la infancia de miles de espectadores.

Un elenco renovado con el sello de Cris Morena La primicia del regreso de la histórica marca surgió a través de las redes sociales y fue comunicada formalmente por el periodista Agus Rey. Según adelantó el cronista, el proyecto consiste en el armado de un elenco completamente nuevo que tendrá la misión de interpretar sobre el escenario las canciones más icónicas de la tira televisiva. Como no podía ser de otra manera, la creadora y productora de la ficción, Cris Morena, habría dado el visto bueno correspondiente para el desarrollo de este espectáculo itinerante.

chiquititas-vuelve3 Un elenco de nuevos talentos será el encargado de interpretar las coreografías y canciones más recordadas. Archivo MDZ

La planificación logística tiene como meta inicial desembarcar con las presentaciones en Israel, un territorio clave para la franquicia debido al arraigo cultural de sus canciones. Los productores señalaron que, en caso de que las primeras funciones cumplan con las expectativas de taquilla, la estructura del show se expandirá de forma inmediata para sumar una gran cantidad de países a la rotación.