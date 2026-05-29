Antonela Roccuzzo enamoró a todos con su espalda descubierta y un vestido pegado a la piel

El impacto de Antonela Roccuzzo en el universo de la moda internacional es un hecho innegable. Con cada aparición pública o interacción en sus plataformas digitales, la empresaria rosarina demuestra las razones por las cuales se convirtió en una de las máximas referentes de las tendencias del hoy.

Consolidada como un ícono de belleza, la empresaria sigue dictando pautas de estilo en sus canales oficiales.

En esta oportunidad, la esposa de Lionel Messi acaparó todas las miradas de sus millones de seguidores al presentar una propuesta estética que conjuga a la perfección la elegancia con la audacia.

Para la ocasión, la influencer optó por un estilismo monocromático basado en un "total black" de alto impacto visual. La pieza central de su look consistió en un vestido largo y sumamente ceñido al cuerpo, una elección que realzó su silueta de manera natural y sofisticada.

anto roccuzzo vestido (2) Antonela Roccuzzo se convirtió una vez más en el centro de atención gracias a una sofisticada propuesta nocturna. Instagram @antonelaroccuzzo

El gran diferencial del diseño residió en su parte posterior, la cual presentaba una espalda completamente descubierta enmarcada por delicados tirantes finos cruzados, un detalle moderno que transformó un clásico de la moda en una propuesta sumamente vanguardista.

A diferencia de las apuestas recargadas, la clave de Roccuzzo estuvo en mantener una estética limpia y despojada. El minimalismo de la prenda textil sirvió como el lienzo ideal para que destaquen sus rasgos y los pequeños complementos elegidos para coronar la jornada de gala.

anto roccuzzo vestido (3) Un peinado lacio hacia el costado y un maquillaje en tonos neutros completaron la apuesta de la influencer. Instagram @antonelaroccuzzo

La armonía del conjunto se completó mediante una inteligente selección de complementos. Antonela sumó a su vestuario pulseras en tonos plateados, aros pequeños de sutil brillo y una particular cartera de formato redondo en color negro que introdujo un guiño de originalidad a la composición general.

anto roccuzzo vestido (4) El diseño elegido por la rosarina se destacó por un audaz escote cruzado en la zona de la espalda. Instagram @antonelaroccuzzo

Como era de esperarse, la publicación no tardó en volverse viral en el entorno digital, acumulando miles de comentarios que elevaron su capacidad para equilibrar la simplicidad con la distinción. Así, Roccuzzo reafirma su rol como creadora de tendencias, inspirando a mujeres de todo el mundo.