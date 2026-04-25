¡Pura exclusividad! Cuánto gasta Antonela Roccuzzo en tratamientos capilares en salones lujosos de Miamo

La vida de Antonela Roccuzzo en Miami no solo se trata de acompañar a Leo Messi en la cancha o disfrutar de eventos benéficos; la empresaria también dedica tiempo de calidad a su imagen, convirtiéndose en el faro estético que todas quieren seguir.

Antonela Roccuzzo se mostró radiante tras su paso por uno de los salones de belleza más exclusivos de Miami.

Instalada definitivamente en la ciudad de Miami, la rosarina teminó por completo su relación con los salones convencionales para refugiarse en TO Beauty, un espacio que se volvió su santuario personal. La noticia saltó a la luz hace varias semanas cuando Thay Oliveira, la dueña del salón, se mostró muy emocionada al postear una foto junto a la mujer del Diez tras una jornada de pura renovación capilar.

Mantener ese castaño luminoso y saludable que luce en cada alfombra roja no es cuestión de azar. En el salón premium, explotó todo con los precios cuando los usuarios empezaron a investigar el tarifario. Si bien existe un servicio de mantenimiento de flequillo por apenas 10 dólares, el verdadero lujo aparece en los trabajos de autor.

Thay Oliveira, la estilista de confianza de la rosarina, compartió los detalles de la visita en sus redes sociales.

Para lograr un balayage o un ombré con el sello de calidad que exige Antonela, hay que desembolsar entre 250 y más de 350 dólares, dependiendo del largo y la complejidad del proceso de decoloración.

Antonela Roccuzzo cosméticos La empresaria prioriza la salud capilar y los peinados naturales para enfrentar el clima tropical de Florida. Archivo MDZ

Lo que atrajo a Roccuzzo de este exclusivo rincón en Miami fue la especialización en correcciones de color y tratamientos de reconstrucción profunda. En TO Beauty utilizan técnicas modernas que garantizan resultados de alto impacto sin dañar la fibra capilar, algo vital para enfrentar el clima húmedo de Florida.