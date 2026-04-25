El exorcismo de Alejandra Maglietti: el día que su abuela regó la casa con agua bendita por una producción hot

El camino a la fama suele tener momentos inesperados, y para Alejandra Maglietti, el precio de su primera gran exposición fue un ritual religioso en el medio de su living. En el ciclo Storytime, la modelo y abogada recordó cómo su carrera mediática chocó de frente con las tradiciones de su Formosa natal.

Todo comenzó en 2007, cuando la rubia recibió dos propuestas que cambiarían su vida: entrar a la casa de Gran Hermano o posar para la revista Playboy.

Su padre, en una decisión que hoy suena bizarra, fue quien inclinó la balanza. El hombre consideró que la revista era un "mal menor" comparado con el encierro televisivo y le dio el visto bueno.

La estrategia familiar fue simple: ocultarle la información a la abuela para evitarle un disgusto . Sin embargo, se arruinó todo cuando la publicación aterrizó en suelo formoseño. En apenas dos minutos, los ejemplares volaron de los kioscos; el chusmerío local pudo más que cualquier intento de discreción y la noticia llegó a los oídos menos deseados.

La reacción de la abuela de Alejandra fue digna de una película de terror gótico. Indignada y convencida de que el prestigio de los Maglietti estaba en jaque, la mujer se presentó en el domicilio familiar cargando botellas de agua bendita. "Cayó a exorcizar diciendo que había entrado el maligno a nuestra familia", relató Alejandra entre risas.

Alejandra Maglietti Maglietti es una de las modelos más hot de Argentina. Instagram

La abuela no escatimó en recursos y regó cada rincón de la casa para espantar a los "demonios" de la fama. Al final del día, lo que empezó como una producción fotográfica terminó siendo el disparador de una interna desopilante que expuso la brecha entre las nuevas ambiciones de la modelo y las expectativas conservadoras de su entorno.