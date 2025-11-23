La modelo visitó a la conductora de El Trece y allí contó el dramático momento que está pasando junto a su novio.

La abogada contó detalles de la complicada situación que están pasando con su pareja.

Alejandra Maglietti fue una de las invitadas al programa de Mirtha Legrand junto a Vicky Xipolitakis, Federico Andahazi y Diego Cabot. En un momento de la noche, la modelo y panelista decidió revelar el drama que está viviendo con su pareja luego de la explosión en una fábrica ubicada en Ezeiza.

"Estamos atravesando un momento muy complicado como familia porque fueron momentos de mucha angustia. El viernes pasado explotó el polo industrial donde está Plásticos Lagos; es la empresa de mi pareja y es un trabajo de toda una vida", comentó Alejandra. Luego, agregó que "empezaron poco a poco, con mucho esfuerzo, y ver cómo las llamas consumen el trabajo de una vida...".

También destacó que "ocurrió un milagro, no solo porque nadie se lastimó, que también fue un milagro. Él había ido a cuidar al bebé y se salvó por eso". La figura de El Nueve subrayó que las pericias se siguen llevando a cabo y comenzará la reconstrucción del establecimiento luego de la catástrofe.

Alejandra Maglietti contó detalles del drama familiar que está afrontando Alejandra Maglietti reveló en el programa de Mirtha Legrand el drama familiar que vive Luego, agregó: "Tengo un mensaje de ese momento de él que no me animo a volver a escucharlo. Me dice 'se me quema la fábrica, se me quema la fábrica' y lo cuento y me angustia".