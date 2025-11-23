Tensión: Mirtha Legrand incomodó a una invitada con una fuerte pregunta sobre su vida

La conductora le realizó una consulta contundente y la respuesta de la figura fue tajante.

Mirtha Legrand regresó con un buen programa el sábado que tuvo reconocidos invitados, entre los que se encontraban Alejandra Maglietti, Diego Cabot, Federico Andahazi y Vicky Xipolitakis. En un momento de la noche, se generó tensión con la panelista del programa de Telefe debido a una fuerte pregunta.

La conductora de El Trece le consultó de manera directa y sin filtro sobre el escándalo con Javier Naselli, exmarido y padre de su hijo: "¿Cómo está el tema de tu divorcio, estás divorciada, no?". Luego, agregó: Qué mal la pasaste, ¿no? Siempre recuerdo a tu chiquito pateándolo al papá porque te estaba pegando, te estaba maltratando y me quedó grabado".

Esto claramente incomodó a Vicky, quien decidió ser muy tajante y contundente con su respuesta: "Mi hijo está más grande y, por respeto a él, prefiero no exponer más nada. Como no tengo cosas lindas y buenas para decir, prefiero preservar y cuidarlo a él, que es lo más importante y lo único que me importa, Salvador".

También, subrayó que "estoy soltera, trabajando y maternando todo el tiempo que me encanta y lo disfruto". Posteriormente a esto y para cambiar rotundamente de tema, Mirtha decidió halagar la figura de Victoria Xipolitakis: "Estás muy bien físicamente. Hace mucho que no te veía".