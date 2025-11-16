Mirtha Legrand rompió el silencio sobre la muerte de su hermana Goldy y estremeció a todos: "Vi su ataúd..."

Durante su exitoso programa, la diva de la televisión sorprendió a la mesa con una dura confesión a pocos meses de cumplir 99 años: los detalles.

La mujer del espectáculo se emocionó al recordar a su gemela. Créditos: Captura / Archivo MDZ

La mesa de Mirtha Legrand no solo es el escenario de las declaraciones políticas más resonantes o las primicias del espectáculo. A veces, la diva deja su lado más sensible. Anoche, en La Noche de Mirtha, la conductora hizo una pausa y su voz se entrecortó con una historia muy dura: el fallecimiento de su gemela.

En un momento de profunda emoción, mientras la conversación giraba en torno al impacto que tuvo la pandemia en la sociedad argentina y con la presencia de la expareja de Alberto Fernández, Fabiola Yáñez; Mirtha trajo al presente uno de los episodios más trágicos de su vida: el fallecimiento de Silvia “Goldy” Legrand, el cual ocurrió el 1 de mayo de 2020.

El duro relato de Legrand Embed - Mirtha Legrand reveló cómo se enteró de la muerte de su hermana Goldy y paralizó a todos: "Vi su ataúd por..." "Mi hermana falleció en plena pandemia", comenzó diciendo Mirtha, mientras su mirada se perdía por un instante. Fue entonces cuando lanzó la frase que congeló la mesa: "Y yo la vi a través de un canal de televisión... a mi querida y amada Goldy".

Con un gesto de inmenso cariño, la conductora tiró un beso al cielo, un homenaje íntimo en medio del programa en vivo. El relato no se detuvo en el fallecimiento, sino en el fuerte proceso del mismo: “Vi que iba un carrito llevando el ataúd“, recordó, con la voz visiblemente quebrada y los ojos cargados de

La "Chiqui" cerró su recuerdo poniendo en palabras la impotencia que sintió en ese momento: ”Y a lo lejos, a través de la televisión, la vi porque no pude asistir”.